تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف OPPO A11K في السوق الهندي بكاميرة مزدوجة وبطارية بقدرة 4230 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo اليوم عن إصدار جديد من الهواتف منخفضة التكلفة بعنوان OPPO A11K في السوق الهندي، والذي يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة، مع بطارية بقدرة 4230 mAh.

يتميز هاتف OPPO A11K بحجم 6.2 إنش في الشاشة المميزة بجودة عرض HD بلس، مع تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، وطبقة من زجاج Corning Gorilla glass 3.

أيضاً يأتي هاتف OPPO A11K برقاقة معالج Helio P35 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android Pie، وواجهة ColorOS.

Advertisements

كما يأتي هاتف OPPO A11K بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في نتوء القطرة، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

هاتف OPPO A11K يدعم اثنان من شرائح SIM مع بطاقة ذاكرة خارجية microSD، أيضاً يتميز الهاتف بقدرة بطارية 4230 mAh، ويتوفر الهاتف باللون الأزرق والفضي.

المصدر

اعلان





