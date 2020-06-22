تكنولوجيا: أحدث الصور الحية التي تستعرض تصميم ساعة Galaxy Watch 3 بشكل أوضح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة الحية لساعة سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch 3، والتي تكشف عن واجهة الساعة الذكية والتصميم المميز بالإطار القابل للتدوير.

تطلق العملاق الكوري قريباً إصدار جديد من الساعات الذكية بعنوان Galaxy Watch 3، واليوم تكشف أحدث الصورة الحية عن الساعة الذكية في وضع التشغيل.

تعتمد واجهة ساعة Galaxy Watch 3 على تبديل مهام الساعة عبر الإطار القابل للتدوير، حيث يمكن عبر الإطار تبديل التطبيقات، أو التنقل بين القوائم، وأيضاً التحكم في بعض المهام الأخرى للساعة الذكية.

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ومن المتوقع أن تأتي ساعة Galaxy Watch 3 الذكية بالإصدار الجديد من نظام تشغيل Tizen 5.5 OS من سامسونج، كما تقدم سامسونج إصدارين من الساعة الذكية، يأتي الإصدار الأول بحجم 41مم، والأخر بحجم 45مم، كما يأتي الإصدار الأصغر بحجم 1.2 إنش في الشاشة، بينما يأتي الإصدار الأكبر بحجم 1.4 إنش في الشاشة.

وتدعم ساعة Galaxy Watch 3 معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما تتميز بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، أيضاً تقدم سامسونج نماذج من الساعات الذكية تدعم الإتصال بشبكات LTE، ومن المتوقع الإعلان عن الساعة الذكية في مؤتمر يعقد من سامسونج الشهر المقبل لإطلاق الساعة الذكية مع سماعة Buds Live اللاسلكية.

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