أدلة جديدة تؤكد لنا قدوم الهاتف Galaxy M31s مع بطارية ضخمة بسعة 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - سامسونج تستعد لإطلاق خليفة الهاتف Galaxy M31 والذي من المفترض أن يحمل إسم Galaxy M31s. تم رصد هذا الهاتف من قبل على منصة إختبارات الأداء Geekbench، والآن تم رصده كذلك يحصل على شهادة المصادقة من هيئة TUV Rheinland. وتؤكد لنا شهادة المصادقة الجديدة التي حصل عليها الهاتف Galaxy M31s أنه سيضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh، ولكن للآسف، ليست هناك أي معلومات أخرى حول بقية المواصفات.

ومع ذلك، فقد كشفت لنا منصة إختبارات الأداء Geekbench سابقًا أن الهاتف Galaxy M31s سيضم معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 وبواجهة Samsung One UI الأحدث من سامسونج.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا حاليًا حول الهاتف Galaxy M31s، ولكن نتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع، وهذا في حالة إذا لم تقم شركة سامسونج فعلاً بالإعلان رسميًا عن الجهاز.