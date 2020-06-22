الساعة الذكية Galaxy Watch 3 تظهر في صور جديدة، وهذه المرة وهي قيد العمل

فاطمة أيت طالب - دبي - الساعة الذكية Galaxy Watch 3 القادمة من سامسونج ستعيد الإطار القابل للدوران بعدما تم إزالته في طرازات Active من هذه الساعة الذكية. لقد رأينا هذه الساعة الذكية في بعض الصور الواقعية التي تم نشرها من قبل بعض الهيئات التنظيمية، والآن نحن هنا مع صور جديدة تستعرض لنا هذه الساعة الذكية وهي قيد العمل.

كما ترون، فإن واجهة المستخدم لم تتغير كثيرًا وهي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإطار القابل للدوران للتمرير عبر القوائم وقائمة التطبيقات الحديثة وأجزاء أخرى من واجهة المستخدم. من المتوقع أن تأتي الساعة الذكية بنظام TizenOS 5.5، والذي هو الآن في عامه الثاني.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن النسخة الصغيرة من Galaxy Watch 3 ستأتي مع شاشة بحجم 1.2 إنش، في حين ستأتي النسخة الكبيرة مع شاشة بحجم 1.6 إنش. كلا النسختين تحملان شهادة مقاومة المياه والغبار IP68، وتضمان 1GB من الذاكرة العشوائية، فضلاً عن 8GB من الذاكرة الداخلية. وفيما يخص البرمجيات، فهذه الساعة الذكية ستأتي كذلك مع نظام TizenOS 5.5.

Advertisements

من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في شهر يوليو المقبل جنبًا إلى جنب مع سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.