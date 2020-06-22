الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات الـ 72 القادمة.

وقال شاهين، في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الإثنين، إن طقس اليوم يشهد تحسناً ملحوظاً في درجات الحرارة عن أمس الأحد.

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وأضاف شاهين أن درجة الحرارة أمس سجلت 40 درجة، واليوم انخفضت 4 درجات، موضحًا أن نشاط الرياح سينحصر على مناطق من جنوب سيناء ومحافظات الصعيد.

وأكد أن البلاد ستشهد خلال الـ72 ساعة المقبلة استقراراً في حالة الطقس، موضحاً أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة على القاهرة، وتستمر من 27 إلى 29 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة على محافظات الصعيد.

وأشار شاهين إلى أن فصل الصيف بدأ منذ الأمس، مشدداً على ضرورة الإكثار من تناول السوائل وعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، والإبتعاد عن الأماكن المغلقة.