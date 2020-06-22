شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 اختصارات للمساعد الشخصى Siri لم تسمع عنها من قبل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعدّ اختصارات سيري واحدة من أدوات أبل الأقل استخداماً والتي يمكن أن تجعل جهازك الآيفون أكثر قوة وفائدة مما هو عليه، ويعمل تطبيق اختصارات سيري على أتمتة المهام الشائعة والروتينية التي ربما تقوم بها بانتظام.

الخطوة الأولى هي تثبيت الاختصارات من متجر تطبيقات لنظام iOS 12 أو أحدث على هاتفك أو جهازك الآيباد "يجب أن تكون مدمجة في iOS 13 والأجهزة الأحدث"، ثم تأكد من إضافتها إلى أداة العرض اليومي Today View Widget عن طريق التمرير إلى اليمين على الشاشة الرئيسية لجهاز الآيفون والضغط على إضافة أداة Widget في أسفل الشاشة.

وأخيراً، اضغط على زر علامة الإضافة الأخضر بجوار الاختصارات، وقبل إضافة أي اختصار لم يتم التحقق منه، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات > اختصارات وتشغيل الخيار المسمى السماح بالاختصارات غير الموثوق بها، ولنلقِ نظرة على 8 اختصارات من المؤكد أنك ستجدها مفيدة، بحسب موقع الرؤية الإماراتى.

1. سيرى، طلب مني التوقف جانباً لقد كان هذا الاختصار موجوداً منذ أكثر من عام الآن، لكنه ظهر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية خلال احتجاجات "حياة السود مهمة"، بعد إعداد الاختصار، يمكنك إخبار سيري، "لقد طلب مني التوقف جانباً"، وسوف يرسل جهاز الآيفون موقعك الحالي إلى صديق أو فرد من العائلة، ويبدأ التسجيل تلقائياً من الكاميرا الأمامية على هاتفك.

2. المدقق الإملائى لأى شيء يمكنك نسخ أو مشاركة أى قطعة نصية من تطبيق آخر إلى اختصار التدقيق الإملائي، والذي سيتحقق من وجود أخطاء إملائية ويعرض لك قطعة نصية مدققة، ثم ينشط شاشة المشاركة حتى تتمكن من نسخ النص الجديد أو مشاركته مع تطبيق آخر.

3. تعيين مؤقت عدم الإزعاج من أجل استراحة كتم صوت الآيفون لفترة محددة من الوقت باستخدام مؤقت عدم الإزعاج، مع تطبيق الاختصارات، يمكنك إدخال المدة التي تحتاجها وسيتولى هو الباقي، ويمكنك تشغيل هذا الاختصار بمجرد إخبار سيري، "مؤقت عدم الإزعاج".

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4. البطارية منخفضة إذا كنت تشدد على عمر البطارية، فسوف يستخدم هذا الاختصار الذي نشر على Reddit النسبة المئوية للبطارية الحالية، ومقارنتها بالإعدادات المحددة مسبقاً وتخصيص أداء جهازك للضغط على الدقائق القليلة الأخيرة من طاقة البطارية.

5. إنشاء صورة GIF باستخدام الكاميرا يفتح اختصار Shoot a GIF تطبيق الكاميرا، وهو جاهز لالتقاط عدد محدد من الصور "4 افتراضياً". وبعد التقاط الصورة الأخيرة، يتم دمجها في صورة متحركة يمكنك حفظها أو مشاركتها.

6. إنشاء ملف PDF من أي شيء تقريباً من خلال بضع ضغطات فقط، يمكنك تحويل أي مستند أو صفحة ويب إلى PDF يمكنك حفظه أو مشاركته باستخدام اختصار Make PDF.





7. فك الضغط والحفظ 7. فك الضغط والحفظ إذا كنت تواجه مشكلة في جعل الملفات تفتح مجلد ZIP وتتيح لك عرض الملفات وتحريرها بداخله، فجرّب هذا الاختصار، حدد الملف وأرسله إلى تطبيق الاختصارات باستخدام زر المشاركة.