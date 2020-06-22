شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية الصينى المنافس للـGPS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن الصين تستعد لإرسال آخر قمر صناعي إلى الفضاء، وهي خطوة ستكمل شبكة ملاحة عالمية وتفصل البلاد عن التكنولوجيا الأمريكية في هذا المجال، حيث تعرف الشبكة الصينية باسم "BeiDou" أو "بايدو"، وفيما يلى نعرض مفهومها.

نظام الملاحة بايدو:

هو نظام ملاحة صيني قائم على الأقمار الاصطناعية، ويتكون من 30 قمرًا صناعيًا أساسيًا للملاحة أو حتى للمراسلة، وهي منافس لنظام تحديد المواقع العالمي GPS المملوك للحكومة الأمريكية، وقد دخلت النسخة الأولى من BeiDou الخدمة بحلول عام 2000، مما وفر تغطية للخدمات القائمة على الأقمار الصناعية للصين.

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وتم الانتهاء من النسخة الثانية بحلول عام 2012، وقدمت خدمات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتيح النسخة الثالثة الحالية عند اكتمالها تغطية عالمية، ويعد الانتهاء من النسخة الثالثة الحالية من نظام BeiDou جزءًا من الدفع العالمي للصين عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.

أبرز الدول التى تعمد عليه

تستخدم دول عديد مثل تايلاند وباكستان، نظام BeiDou للاستخدامات المختلفة، فيما زعم يانغ تشانج فنج، كبير مصممي BeiDou، أن أكثر من نصف دول العالم تستخدم الشبكة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية.