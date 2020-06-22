شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون ظهور قارة جديدة فى المحيط الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درس علماء الجيولوجيا من فرنسا وأستراليا، تركيب صخور جزر أرخبيل كيرجولين الفرنسية الواقعة فى المناطق الجنوبية للمحيط الهندى، واتضح لهم أن هناك عملية نشوء "جنين قاري"، وتعتقد مجلة Terra Nova، بأن القشرة القارية تنشأ على حدود القارات والمحيطات، فى مناطق تسمى أماكن الاندساس، حيث تغوص صفائح الغلاف الصخرى المحيطى فى وشاح الأرض، وبعد انصهارها واختلاطها بالمواد الأساسية للصفائح القارية، تتكون صهارة الجرانيت، التى تشكل عند ارتفاعها الطبقة "الجرانيتية" العليا للقارات.

ومن وجهة النظر الجيولوجية، بالذات هذه الطبقة الخارجية تميز القارات عن المحيطات: فالقشرة المحيطية الرقيقة نسبيا، تتكون فى الأساس من صخور بازلتية تتشكل نتيجة انصهار مواد الوشاح، فى حين القشرة القارية هى أكثر سمكا وذات تركيب جرانيتى، حسب روسيا اليوم.

وتبين نتائج الدراسة التى أجراها العلماء فى جزر أرخبيل كيرجولين البركانية الواقعة فى المحيط الهندى على مقربة من القارة القطبية الجنوبية، أن صهارة الجرانيت أى القشرة القارية، يمكن أن تتكون ليس فقط فى مناطق الاندساس، بل وفى وسط المحيط مباشرة. ويفترض الباحثون، أنه بهذه الطريقة بالذات تنشأ القارات الجديدة.

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وبما أن هذه الجزر بركانية، فهى بازلتية الصخور، ولكن إلى جانب الصخور البازلتية التقليدية للمحيطات، اكتشف الباحثون وجود صخور حامضية التركيب- صخور السيانيت، التقليدية للقارات، لذلك يعتقد الباحثون أن القشرة فى منطقة كيرجولين سميكة بصورة غير طبيعية كما فى القارات.

واتضح للباحثين من دراسة تركيب صخور السيانيت المكتشفة، أنها نشأت بنفس طريقة نشوئها فى القارات على شكل طبقات، كل منها كانت ترفع تدريجيا طبقات الصخور المحيطة. وقد أظهر التحليل بالكربون المشع، أنها تكونت خلال 3.7 مليون سنة تقريبا قبل 11.6 - 7.9 مليون سنة.

وقد صاغ الباحثون فرضيتهم على الشكل التالي: وجود صخور السيانيت فى جزر أرخبيل كيرجولين، هو فى الواقع "جنين قاري"سيصبح قارة كاملة بعد ملايين السنين.