شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من IOS 14 لـwatchOS 7.. أبرز الابتكارات المتوقع الكشف عنها بمؤتمر أبل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستستضيف أبل الليلة أول حدث كبير لها على الإنترنت هذا العام - WWDC، حيث يعد مؤتمر مطوري أبل السنوي العالمي حدثًا تعرض فيه أبل تحديثات برامجها الكبيرة على جميع أجهزتها، بما في ذلك أيفون وiPad وMacBook وWatch.

وبشكل عام لا تطلق أبل أي جهاز في WWDC ولكن من المعروف أن لديها مفاجأة أو اثنتين يتم عرضهما خلال هذا الحدث وذلك بحسب موقع TOI الهندى، وفيما يلى إليك ما يمكن أن نتوقعه من أبل في WWDC 2020:

- iOS 14 لأجهزة أيفون:

سيتم طرح العديد من الميزات والإضافات الجديدة لنظام iOS 14 مع أجهزة أيفون الجديدة، لكن أبل ستعطي لمحة عما يمكن توقعه، حيث تشير الشائعات إلى أنه سيضم عدد من الأدوات الجديدة للشاشة الرئيسية وتطبيق اللياقة البدنية المُعدَّل وبعض التعديلات على iMessage متوقعة مع iOS 14.

- iPadOS: ميزات مماثلة لنظام التشغيل iOS 14:

أطلقت أبل أول نظام تشغيل مخصص لأجهزة iPad في WWDC العام الماضي، وسيحصل iPadOS 14 هذا العام على بعض التحسينات التي قد تكون على غرار iOS 14.

- watchOS 7: مميزات جديدة لساعة أبل:

من المتوقع أن يتم طرح ميزة تتبع النوم على ساعة أبل مع نظام التشغيل watchOS 7، ويشاع أيضًا أنه سيوفر وضع للأطفال يعرف بـ Kida Mode.

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- macOS: ميزات جديدة لأجهزة MacBook:

لا توجد هناك الكثير من المعلومات عما سيأتي إلى macOS هذه المرة، ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع بعض التعديلات هنا وهناك لأجهزة MacBook.

- شرائح ARM لأجهزة ماك بوك

يمكن لشركة أبل أن تقول "وداعًا" لمعالجات Intel، حيث كانت هناك الكثير من الشائعات حول تحول شركة أبل إلى شرائح ARM الخاصة بها لأجهزة MacBook، ومن المتوقع أن تعمل شرائح ARM الجديدة على تحسين أداء أجهزة MacBook المستقبلية، لكن لا يتوقع إطلاق MacBook جديد مع ARM قبل عام 2021.

- إطلاق iMac الجديد كليًا:

قد تقوم شركة أبل بإطلاق iMac جديد بشاشة عرض مُحدَّثة، وتشير الشائعات إلى أن جهاز iMac مقاس 23 بوصة هو شيء تعمل عليه أبل وقد يعرضه في WWDC 2020.

- تلفزيون أبل 4K جديد تماما:

مرت بضع سنوات منذ ترقية أبل التلفزيون الخاص بها، مما قد يجعله الوقت المناسب لفعل ذلك، وقد تم التكهن بأن نموذج 4K الذي تمت ترقيته من أبل TV يمكن أن يأتي بمعالج محسّن.

-أبل AirTags:

ألمحت العديد من تحديثات البرامج إلى وصول جهاز أبل يشبه Tile، ومن المرجح أن يطلق عليه أبل AirTags، يمكن لجهاز التتبع أن يرى الضوء في WWDC 2020.