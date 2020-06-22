شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق تحديث واجهة المستخدم المتطورة EMUI 10.1.. تعرف على قائمة الأجهزة الذكية التي سيصل إليها التحديث يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن إطلاق تحديث واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI 10.1 لأول مرة مع إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة والمتطورة HUAWEI P40 Series في مارس من هذا العام، حيث أعلنت هواوي عن جدول زمني لإصدار EMUI 10.1 لأجهزتها في العالم.

وتشمل أجهزة هواوي الذكية التي ستستقبل تحديث واجهة المستخدم EMUI 10.1 كل من HUAWEI P30، HUAWEI P30 Pro، HUAWEI Mate 20، HUAWEI Mate 20 Pro، HUAWEI Mate 20 RS PORSCHE DESIGN، HUAWEI Mate 20 X، HUAWEI Mate 20 X (5G)، HUAWEI Nova 5T، HUAWEI Mate XS، HUAWEI P40 Lite، HUAWEI Nova 7i، HUAWEI Mate 30، HUAWEI Mate 30 Pro، HUAWEI Mate 30 Pro 5G، HUAWEI MatePad Pro وHUAWEI MediaPad M6 10.8”.

يرتكز تحديث EMUI 10.1على مجموعةٍ رائدةً من تطبيقات التقنيات الموزعة بهدف تزويد المستخدمين بتجربة سلسلة من الذكاء الاصطناعي عبر كافة السيناريوهات المحتملة. حيث أضافت هواوي حزمة من التحديثات على واجهة المستخدم EMUI 10.1 والتي تتضمن كل من خاصية Always on Display (AOD)، التي تتيح للمستخدم وضعية اضاءة شاشة الهاتف طوال الوقت حتى إذا كان الهاتف في وضع الاقفال.

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كما تتمتع واجهة المستخدم EMUI 10.1 من هواوي على تطبيق HUAWEI MeeTime الذي يمكن المستخدم من اجراء مكالمات فيديو بجودة 1080p بين أجهزة هواوي الذكية. هذا بالإضافة الي خاصية HUAWEI Share، التي تمكن المستخدم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الملفات بين هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية وأجهزة الأطراف الثالثة بشكل سريع وسهل وبدون استخدام الانترنت.

وطورت هواوي خاصية مشاركة الشاشات المتعددة Multi-Screen Collaboration في واجهة المستخدم EMUI 10.1، حيث تتيح هذه الخاصية التحكم في الأجهزة المتعددة من على الهاتف الذكي وتمكن المستخدم من تشغيل أجهزة إنترنت الأشياء أو عرض محتويات شاشة أحد الأجهزة على شاشة جهاز آخر.

والجدير بالذكر، أن هواوي ستطلق تحديث واجهة المستخدم EMUI 10.1 لأكثر من 16 جهاز ذكي في شهر يونيو لعام 2020.