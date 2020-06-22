شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات الساعات الذكية حول العالم بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين شهد سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم انخفاضًا بنسبة 11.7٪ على أساس سنوي، سجل سوق الساعات الذكية في جميع أنحاء العالم نموًا بنسبة 12٪ على أساس سنوي، وذلك على الرغم من جائحة COVID-19، وقد واصلت شركة آبل ريادة السوق مع أجهزة Apple Watch Series>

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد قامت أبل بشحن 5.2 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، وهو في الواقع انخفاض بنسبة 13٪ على أساس سنوي، وفي الوقت الحالي، لدى أبل قاعدة مستخدمين مثبتة من 70 مليون جهاز Apple Watch، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أجهزة أبل مدى الحياة إلى 100 مليون بحلول الربع التالي من عام 2020.

ومن المتوقع أن تكون الصين محركًا ضخمًا في نمو شحنات الساعات الذكية لبقية عام 2020، حيث تعمل البلاد على تحسين تغطية eSIM على الصعيد الوطني، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قاعدة المستخدمين للساعات الذكية في عام 2020 بسرعة 150 مليون مستخدم.