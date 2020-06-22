- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات الساعات الذكية حول العالم بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين شهد سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم انخفاضًا بنسبة 11.7٪ على أساس سنوي، سجل سوق الساعات الذكية في جميع أنحاء العالم نموًا بنسبة 12٪ على أساس سنوي، وذلك على الرغم من جائحة COVID-19، وقد واصلت شركة آبل ريادة السوق مع أجهزة Apple Watch Series>
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد قامت أبل بشحن 5.2 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، وهو في الواقع انخفاض بنسبة 13٪ على أساس سنوي، وفي الوقت الحالي، لدى أبل قاعدة مستخدمين مثبتة من 70 مليون جهاز Apple Watch، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أجهزة أبل مدى الحياة إلى 100 مليون بحلول الربع التالي من عام 2020.
ومن المتوقع أن تكون الصين محركًا ضخمًا في نمو شحنات الساعات الذكية لبقية عام 2020، حيث تعمل البلاد على تحسين تغطية eSIM على الصعيد الوطني، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قاعدة المستخدمين للساعات الذكية في عام 2020 بسرعة 150 مليون مستخدم.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: نمو شحنات الساعات الذكية حول العالم بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.