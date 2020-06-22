شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعقد اليوم مؤتمرها للمطورين WWDC 2020 أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد مساء اليوم شركة أبل مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2020، حيث من المنتظر أن ينطلق المؤتمر بداية من اليوم 22 وحتى 26 يونيو الجاري، فيما ستنطلق الجلسة الافتتاحية مساء اليوم، وذلك بحسب ما كشفته أبل عبر مدونتها الرسمية.

وكانت شركة أبل قد سبق وأن أعلنت في مارس الماضى، أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

فيما لم تكشف أبل عما سيتم عرضه اليوم خلال الجلسة الافتتاحية، ولكنها قالت في مدونتها: "اكتشف ابتكارات وتحديثات جديدة ومثيرة تأتي إلى جميع منصات آبل في وقت لاحق من العام الحالي"، إلا أن التسريبات والشائعات كشفت بالفعل عن بعض الميزات الجديدة التي قد تأتي إلى iOS 14، بالإضافة إلى إعلان آبل عن الانتقال إلى المعالجات القائمة على معمارية ARM في أجهزتها المكتبية.

كما تخطط الشركة أيضًا لبث أكثر من 100 جلسة بدءًا من 23 حتى 26 يونيو، وستُنشر مقاطع الفيديو الجديدة مباشرة، سيتمكن المطورون أيضًا من طلب مواعيد فردية مع مهندسي آبل.