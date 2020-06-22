شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات خفية فى أندرويد 11 لم تعلن عنها جوجل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبى الأول من نظام التشغيل أندرويد 11 يوم 10 يونيو الحالى، وقد اضطرت الشركة إلى إلغاء مؤتمر المطورين الخاص بها هذا العام بسبب فيروس كورونا، كما ألغت حدث الإعلان عن النظام بسبب المظاهرات الأمريكية، لذلك لم تتح لها الفرصة لإظهار الميزات الجديدة فى أحدث إصدار من نظام أندرويد كما هو معتاد.

واكتفت بنشر عدد من مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تدوينة للحديث عن الإصدار التجريبى من أندرويد 11، والميزات الجديدة، ربما تعرف الآن بعض الأشياء البارزة فى النظام؛ مثل: فقاعات الدردشة لإدارة الإشعارات والمحادثات والتفاعل معها بسهولة، وقائمة زر التشغيل الجديدة لتسهيل التحكم بالمنزل الذكى، وهى ميزات تستحق بالتأكيد التحدث عنها، ولكن هناك بعض الميزات المخفية، مع أنها موجودة بالفعل فى الإصدار التجريبى الأول من نظام أندرويد 11، فيما يلى 5 ميزات رائعة فى نظام أندرويد 11 لم تعلن عنها جوجل:

ظهور اقتراحات التطبيقات فى الشاشة الرئيسية

يضع نظام أندرويد بالفعل التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر أعلى درج التطبيق، ولكن فى إصدار أندرويد 11، يمكنك عرضها فى الشاشة الرئيسية أيضًا. ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• اضغط مطولًا فى جزء فارغ من الشاشة الرئيسية.

• اضغط على خيار إعدادات الصفحة الرئيسية Home settings

• فعّل خيار الاقتراحات فى الشاشة الرئيسية Suggestions on Home screen، حيث سيظهر لك صف اقتراحات التطبيقات أسفل شريط الرموز الرئيسي.

إزالة حد 4 جيجابايت لتسجيل الفيديو

قبل أن تبدأ الهواتف الذكية فى تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، كان من الصعب تقبل فكرة أن مقاطع الفيديو التى نلتقطها بهواتفنا يمكن أن تتجازوز حجم 4 جيجابايت الذى يسمح به نظام أندرويد.

ولكن مع تطور كاميرات الهواتف الذكية لتصبح قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K، فإن مقطع فيديو مدته 15 دقيقة سيُقطع إلى أكثر من ملف لأنه كبير جدًا، حيث لا تزال واجهة برمجة التطبيقات أندرويد القديمة التى تستخدم نظام (32 بت) للملفات، تحدد أقصى حجم لملف الفيديو 4 جيجابايت فقط، مما أجبر تطبيقات تسجيل الفيديو على تقسيم مقاطع الفيديو الطولية إلى ملفات منفصلة لفترات منتظمة.

ولكن فى أندرويد 11 نُقلت فئات البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات التى تحفظ الوسائط لاستخدام أنظمة الملفات 64 بت التى يمكنها التعامل مع أحجام الملفات التى تصل إلى 16 تيرابايت. وبذلك سيحدد تطبيق الكاميرا الحجم الأقصى الفعلى لملف الفيديو.



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سلة محذوفات مخفية:

إذا سبق لك استخدام خدمة صور جوجل، فقد تعلم أنه عند حذف صورة أو مقطع فيديو يمكنك استرجاعه مرة أخرى من سلة المحذوفات التى تحتفظ به لمدة 30 يومًا فقط، حيث تعمل هذه الميزة بالطريقة نفسها التى تعمل بها سلة المحذوفات فى الحاسوب. والآن أصبحت هناك ميزة مماثلة فى نظام أندرويد. حيث تحتوى التطبيقات التى تستخدم واجهة برمجة التطبيقات التى تُسمى MediaStore على ميزات جديدة فى أندرويد 11 لسؤالك عن رغبتك فى إرسال ملف وسائط إلى سلة المحذوفات، ووضع علامة عليه على أنه فى السلة، وتعيين مقدار من الوقت قبل حذفه نهائيًا.

هناك حد على مستوى النظام يبلغ 30 يومًا لتخزين الوسائط المحذوفة، ولكن يمكن للمطورين تحديد مدة أقصر من الوقت إذا أرادوا ذلك. وبعد الوصول إلى الوقت المحدد تُحذف ملفات الوسائط نهائيًا.

ترقية ميزة الوصول الصوتى لفهم محتوى الشاشة:

إلى جانب إضافة ميزات جديدة، قامت جوجل أيضًا بتحسين بعض الميزات الموجودة مثل: الوصول الصوتي Voice Access، وهى ميزة إمكانية الوصول التى تتيح لك التحكم فى الهاتف عن طريق الكلام دون استخدام يدك.

وقد صُممت للمستخدمين ذوى الإعاقات الحركية، حيث يمكنهم ببساطة استخدام صوتهم لإكمال الوظائف الأساسية مثل: فتح أى تطبيق، أو التمرير داخل الصفحات، أو التفاعل مع مختلف العناصر المتجاوبة فى الصفحة الحالية من خلال نطق الاسم أو الرقم المحدد لكل عنصر من هذه العناصر لتسهيل التفاعل.

ولكن فى الإصدار التجريبى من أندرويد 11؛ أصبح الوصول الصوتى أكثر انسيابية، حيث يمكنك الانتقال مباشرة إلى عنصر تحكم من خلال الرقم دون أن يفقد التطبيق المسار لبقية ما يمكن أن يفهمه. وهذا مشابه جدًا لميزة التحكم الصوتى المتاحة لنظامى iOS و macOS.



إجبار التطبيقات على دعم النسخ الاحتياطى المحلي:

يدعم نظام أندرويد فى الأصل ميزة النسخ الاحتياطى لبيانات التطبيقات واستعادتها عبر واجهة BackupManager التى تتعامل معها معظم أجهزة أندرويد من خلال خدمات جوجل بلاى مع تخزين الملفات فى السحابة فى حسابات جوجل درايف Google Drive الفردية للمستخدمين.

يُمنح كل تطبيق مساحة 25 ميجابايت لتخزين أشياء مثل: الإعدادات أو بيانات تقدم اللعبة، ومع ذلك يختار العديد من المطورين عدم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات تطبيقاتهم، لأسباب مثل: عدم الاحتفاظ ببيانات المستخدم عند إلغاء الاشتراك فى بعض التطبيقات، خاصةً إذا كان التطبيق يتعامل مع بيانات حساسة.

ولكن هناك نسخة احتياطية أخرى يمكن إنشاؤها من خلال أداة Android Debug Bridge المعروفة اختصارًا (ADB)، وهى أداة يمكنك استخدامها عند توصيل هاتفك بالحاسوب، تسهل مجموعة متنوعة من الإجراءات، منها: إنشاء نسخة احتياطية محليًا وحفظها فى حاسوبك. ولكن لم يدعمها العديد من المطورين فى تطبيقاتهم أيضًا.

بينما فى نظام أندرويد 11؛ ستعمل ميزة النسخ الاحتياطى للتطبيقات محليًا، ولكن فى التطبيقات الجديدة التى تعمل مع أندرويد 11 فقط.