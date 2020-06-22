قالت صحيفة "إنتر إيطاليا" إن سد النهضة الثيوبي له مخاطر جسيمة، أبرزها ازدياد موجة التصحر بمرور الوقت في حال البدء في ملء خزانات السد، مشيرة إلى أن أولى الدول التي ستتضرر هي إثيوبيا نفسها.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها نقلته وسائل إعلامية، أن هناك المزيد من الشكوك التي تظهر حول الاستدامة البيئية لسد النهضة في إثيوبيا، حيث أن العديد من الخبراء يرون أن السد سيغير التنوع البيولوجي للمنطقة بشكل لا رجعة فيه، ويهدد النباتات والحيوانات بالمنطقة.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن سد النهضة سيترك النظام البيئي مجالاً لنظام إيكولوجي مائي، وسيتم حرمان السكان المحليين من الغابات كمصدر للغذاء والنباتات ومواد البناء، وهي عناصر أساسية في إثيوبيا مهددة بسبب السد.
ولفتت إلى أن مشروع السد أثر على 20 ألف شخص، حيث تم إجلاؤهم من المكان لبنائه، بالإضافة إلى تسببه في كارثة حقيقة لإثيوبيا وهي اختفاء النباتات الطبية التي يتم استخدمها للعلاج وصناعة الأدوية.
ونوّهت الصحيفة إلى أن إثيوبيا ستقوم بملء السد على مدار 7 سنوات، حيث تركز جهودها على توليد الكهرباء بغض النظر عن الآثار الجانبية الخطيرة التي ستؤثر عليها بشكل سريع، أبرزها اختفاء النباتات والغابات.
وأكدت الصحيفة أن الماء هو الحياة في العالم كله، وأن معاداة إثيوبيا لجيرانها ستكلفها الكثير في الفترات المقبلة خاصة في ظل زيادة الجوانب السلبية للسد على إثيوبيا نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إيطالية تكشف المخاطر الجسيمة لـ «سد النهضة».. التصحر والقضاء على الغابات والنباتات.. وإثيوبيا أول المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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