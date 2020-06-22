تكنولوجيا: Asus تطلق جهاز حاسب ZenBook 14 بمعالج AMD Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus اليوم عن الجيل الجديد من أجهزة ZenBook، حيث قدمت ZenBook 13، و ZenBook 14 إلى جانب نموذج من جهاز ZenBook 14 بمعالجات AMD Ryzen.

تقدم شركة Asus جهاز ZenBook 14 بمعالج AMD Ryzen7 4700U أو AMD Ryzen7 4500U، مع شاشة بحجم 14 إنش، ونسبة سطوع 400 nit بتصميم مضاد للتوهج، أو بحجم 14 إنش ونسبة سطوع 250 nit وجودة عرض FHD، مع تصميم NanoEdge بحواف نحيفة جداً للشاشة.

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أيضاً يتوفر هذا الإصدار من جهاز ZenBook 14 بنظام تشغيل Windows 10 Home أو Windows 10 Pro، مع كرت شاشة AMD وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في LDDR4x مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في PCle 3.0 SSD.

كما يضم الجهاز لوحة تتبع بتصميم NumberPad 2.0 ولوحة لمس، كما يضم تقنية WiFi 6، والبلوتوث 5.0، مع كاميرة IR HD للتعرف على الوجه، بينما يشمل الجهاز 2 من منافذ Thunderbolt 3 USB C، مع الجيل الأول من منفذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ HDMI، وفتحة لقارئ MicroSD.

وينطلق الجهاز بمعايير Harman Kardon في تقنية الصوتيات، بينما يضم مكبرات صوتية مدمجة مع ميكروفون، ويتميز بقياسات 319.0 في 210.0 في 14.3مم، مع وزن 1.13 كجم، كما يتوفر في شهر يوليو المقبل في الأسواق العالمية.

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