تكنولوجيا: ASUS تعلن عن جهاز ZenBook 14 UX425 بعمر شحن يصل إلى 22 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ASUS في مؤتمرها اليوم عن جهاز ZenBook 14 UX425 الذي يتميز بتصميم نحيف، مع شاشة بإضاءة LED خلفية بحجم 14 إنش، مع عمر شحن يصل إلى 22 ساعة.

مواصفات جهاز ZenBook 14 UX425

تقدم ASUS جهاز ZenBook 14 UX425 بشاشة IPS بتقنية زوايا العرض الواسعة وحجم 14 إنش، وتصميم نحيف لحواف الشاشة NanoEdge حيث تشغل الشاشة 90% من هيكل الجهاز، كما تقدم ASUS الجهاز بنموذجين في الشاشة، حيث يدعم النموذج الأول دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9 في تصميم مضاد للتوهج في الشاشة، ونسبة سطوع 400 nits.

بينما يأتي النموذج الثاني بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9 في تصميم مضاد للتوهج في الشاشة، ونسبة سطوع 300 nits، كما تأتي حواف الشاشة في الجانبين بسماكة 2.5مم، وفي الجزء السفلي بسماكة 10.9مم.

كما تقدم Asus جهاز ZenBook 14 UX425 بنظام تشغيل Windows 10 Pro للمحترفين، أو Windows 10 Home، مع الجيل العاشر من رقاقات إنتل مع رقاقة معالج Core i3-1005G1 مع Turbo Boost ثنائي الأنوية بسرعة 1.20 GHz والتي تصل إلى 3.40 GHz مع ذاكرة تخزين مؤقت 4 ميجا بايت.

كما ينطلق النموذج الثاني برقاقة معالج Core i5-1035G1 مع Turbo Boost رباعي الأنوية بسرعة 1.00 GHz والتي تصل إلى 3.60 GHz مع ذاكرة تخزين مؤقت 6 ميجا بايت.

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ويأتي النموذج الثالث برقاقة معالج Core i7-1065G7 مع Turbo Boost رباعي الأنوية بسرعة 1.30 GHz والتي تصل إلى 3.90 GHz مع ذاكرة تخزين مؤقت 8 ميجا بايت، كما تضم الأجهزة Iris Plus graphics، مع إنتل UHD، كما تقدم Asus نموذج مميزة بمعالج AMD Ryzen 74700U، وكرت شاشة AMD Radeon وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 في GB LPDDR4X.

أيضاً يأتي جهاز ZenBook 14 UX425 بسعة في 4 في PCIe 3.0 بسعة 1 أو 2 تيرابايت، أو 2 في PCIe 3.0 بسعة 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، مع سعة تخزين في SSD بسعة 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

كما تقدم Asus جهاز ZenBook 14 UX425 بعدد 2 من منافذ Thunderbolt 3 USB C، مع الجيل الأول من منفذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ HDMI، وفتحة لقارئ MicroSD.

أيضاً يضم جهاز ZenBook 14 UX425 لوحة مفاتيح بتصميم كامل من الحافة إلى الحافة، مع مسافة إنتقال 1.4مم بين المفاتيح مع إضاءة خلفية كاملة، ولوحة تتبع مميزة بلوحة أرقام، كما تتميز بغطاء زجاجي وتصميم مقاوم لبصمات الأصابع، ودقة في حساسية اللمس.

كما ينطلق الجهاز بنظام Asus للصوتيات SonicMaster stereo، مع مضخم ذكي للصوتيات لدعم المستخدم بأفضل جودة في الصوتيات، مع ميكروفون يدعم مساعد Cortana وAlexa في التعرف وإدارك الصوت، كما يأتي نظام الصوتيات بمعايير Harman Kardon.

أيضاً يضم الجهاز كاميرة 3D IR HD لدعم تقنية Windows Hello، ويدعم معايير WiFi 6، والبلوتوث 5.0، ويتميز بقدرة 67 Wh في البطارية مع عمر شحن يصل إلى 22 ساعة، وشاحن بقدرة 65 W، كما يتميز جهاز ZenBook 14 UX425 بقياسات 1.39 في 31.9 في 20.8 سم، مع وزن 1.13 كجم.

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