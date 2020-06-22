تكنولوجيا: ASUS تكشف النقاب عن أنحف أجهزة الحاسب ZenBook 13 UX325

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة ZenBook، حيث كشفت النقاب عن جهاز ZenBook 13 UX325 المميز بتصميم نحيف جداً بسماكة 14مم فقط.

انطلق اليوم جيل جديد من أجهزة الحاسب المميزة بتصميم نحيف جداً من شركة ASUS، حيث قدمت الشركة كلاً من أجهزة ZenBook 13 UX325 وZenBook 14 UX425 بتصميم من الحافة إلى الحافة للوحة المفاتيح الكاملة، مع شاشة بتصميم نحيف جداً في حواف الشاشة يعرف بتصميم NanoEdge، مع تصميم نحيف للإصدارات الجديدة بنسبة 3مم أقل من الجيل السابق، أيضاً تنطلق الإصدارات الجديدة بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة كاملة.

مواصفات جهاز ZenBook 13 UX325

تقدم ASUS جهاز ZenBook 13 UX325 بشاشة IPS بتقنية زوايا العرض الواسعة وحجم 13 إنش، وتصميم نحيف لحواف الشاشة NanoEdge حيث تشغل الشاشة 88% من هيكل الجهاز، كما تقدم ASUS الجهاز بنموذجين في الشاشة، حيث يدعم النموذج الأول دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9 في تصميم مضاد للتوهج في الشاشة، ونسبة سطوع 450 nits.

بينما يأتي النموذج الثاني بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9 في تصميم مضاد للتوهج في الشاشة، ونسبة سطوع 300 nits، كما تأتي حواف الشاشة في الجانبين بسماكة 2.9مم، وفي الجزء السفلي بسماكة 12.9مم.

كما تقدم Asus جهاز ZenBook 13 UX325 بنظام تشغيل Windows 10 Pro للمحترفين، أو Windows 10 Home، مع الجيل العاشر من رقاقات إنتل مع رقاقة معالج Core i3-1005G1 مع Turbo Boost ثنائي الأنوية بسرعة 1.20 GHz والتي تصل إلى 3.40 GHz مع ذاكرة تخزين مؤقت 4 ميجا بايت.

كما ينطلق النموذج الثاني برقاقة معالج Core i5-1035G1 مع Turbo Boost رباعي الأنوية بسرعة 1.00 GHz والتي تصل إلى 3.60 GHz مع ذاكرة تخزين مؤقت 6 ميجا بايت.

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ويأتي النموذج الثالث برقاقة معالج Core i7-1065G7 مع Turbo Boost رباعي الأنوية بسرعة 1.30 GHz والتي تصل إلى 3.90 GHz مع ذاكرة تخزين مؤقت 8 ميجا بايت، كما تضم الأجهزة Iris Plus graphics، وذاكرة عشوائية 8 أو 16 أو 32 جيجا بايت رام في GB LPDDR4X.

أيضاً يأتي جهاز ZenBook 13 UX325 بسعة في 4 في PCIe 3.0 بسعة 1 أو 2 تيرابايت، أو 2 في PCIe 3.0 بسعة 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

كما تقدم Asus جهاز ZenBook 13 UX325 بعدد 2 من منافذ Thunderbolt 3 USB C، مع الجيل الأول من منفذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ HDMI، وفتحة لقارئ MicroSD.

وتتميز لوحة مفاتيح ZenBook 13 UX325 بتصميم كامل من الحافة إلى الحافة، مع مسافة إنتقال 1.4مم بين المفاتيح مع إضاءة خلفية كاملة، ولوحة تتبع مميزة بلوحة أرقام، كما تتميز بغطاء زجاجي وتصميم مقاوم لبصمات الأصابع، ودقة في حساسية اللمس.

كما ينطلق الجهاز بنظام Asus للصوتيات SonicMaster stereo، مع مضخم ذكي للصوتيات لدعم المستخدم بأفضل جودة في الصوتيات، مع ميكروفون يدعم مساعد Cortana وAlexa في التعرف وإدارك الصوت، كما يأتي نظام الصوتيات بمعايير Harman Kardon.

أيضاً يضم الجهاز كاميرة 3D IR HD لدعم تقنية Windows Hello، ويدعم معايير WiFi 6، والبلوتوث 5.0، ويتميز بقدرة 67 Wh في البطارية مع عمر شحن يصل إلى 22 ساعة، وشاحن بقدرة 65 W، كما يتميز جهاز ZenBook 13 UX325 بقياسات 1.39 في 30.4 في 20.3 سم، مع وزن 1.07 كجم.

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