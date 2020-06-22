تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات سلسلة iPhone 12 من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن أحدث الصور الحية لسلسلة هواتف iPhone 12 التي نشرت عبر صفحة Sonny Dickson على تويتر، كما إستعرض مواصفات الإصدارات المرتقبة.

تستعد شركة ابل لإطلاق الجيل الجديد من هواتف الأيفون الذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G للمرة الأولى، ولقد كشف اليوم عن تصميم الإصدارات الجديدة في صور حية، كما إستعرضت التسريبات مواصفات سلسلة iPhone 12.

تكشف الصور الحية عن الإصدارات الأربعة من سلسلة هواتف iPhone 12، حيث يظهر الإصدار الرئيسي iPhone 12 بحجم 5.4 إنش، بينما يأتي الإصدار الثاني iPhone 12 Max وiPhone 12 Pro بحجم 6.1 إنش في الشاشة، ويتميز أعلى إصدار في السلسلة iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 إنش.

وتكشف الصور الحية عن تصميم هواتف iPhone 12 الذي يحاكي تصميم iPhone 4، كما تأتي الكاميرة الخلفية بنفس لغة التصميم المميزة لإصدارات العام الماضي، إلا أن إعدادات الكاميرة في الإصدار الرئيسي iPhone 12 تظهر في الصور بشكل غير دقيق، حيث من المقرر أن يأتي هذا الإصدار بكاميرة خلفية مزدوجة فقط.

من جانب أخر أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى ان ابل تقدم إصدارات هذا العام برقاقة معالج A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانومتر، على أن تتميز إصدارات Pro من السلسلة بمعدل تحديث 120 Hz في الشاشة.

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ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن ابل تقدم أربعة من الإصدارات في سلسلة iPhone 12 هذا العام، حيث يأتي الإصدار الرئيسي iPhone 12 بحجم 5.4 إنش ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل بكثافة عرض 475 بيكسل لكل إنش.

كما يأتي كلاً من هاتفي iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro بحجم 6.1 إنش في الشاشة، مع دقة عرض 2532 في 1170 بيكسل بكثافة عرض 460 بيكسل لكل إنش، بينما يأتي هاتف iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 2778 في 1284 بيكسل، بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش.

كما تضم هواتف iPhone 12، وiPhone 12 Pro Max، و iPhone 12 Pro شاشات طورت من سامسونج، بينما يأتي هاتف iPhone 12 Max بشاشة من LG أو BOE، ومن المتوقع أن يبدأ تسعير الهواتف من 649 دولار.

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