Honor تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتف Honor X10 Max، وإليكم بعض مواصفاته الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن النسخة الكبيرة من الهاتف Honor X10 منذ فترة، والآن حصلنا على تأكيد رسمي بوصولها. هذه النسخة ستحمل إسم Honor X10 Max، وسيتم الكشف عنها رسميًا في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل.

ووفقا للحساب الرسمي لشركة Honor على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فالهاتف Honor X10 Max الجديد سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهناك حتى صورة للهاتف تكشف لنا عن قدوم هذا الهاتف مع قطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع على الجانب الأيمن، أسفل أزرار التحكم بالصوت.

من المتوقع أن يوفر الهاتف Honor X10 Max نفس تجربة المستخدم السحرية التي يوفرها الهاتف Honor X10 ولكن على شاشة أكبر. كان لدى Honor 8X شقيق أكبر يُدعى Honor 8X Max لم يشق طريقه إلى خارج الصين، وبينما لم يكن لدى Honor 9X نسخة أكبر، فقد قررت شركة Honor العودة لإستخدام الشاشات الكبيرة في تشكيلة Honor X10 Series.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد ظهر تسريب من الصين يكشف لنا أن الهاتف Honor X10 Max سيضم شاشة بحجم 7.09 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وعدة كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية. وفيما يخص البرمجيات، فهذا الهاتف سيصل مع نظام Android 10 ومع واجهة Magic UI 3.1.1.

عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor X10 Max في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.