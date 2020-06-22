شحنات تشكيلة Redmi 8 Series تكسر حاجز 19 مليون وحدة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن إنجاز كبير آخر هو تخطي سلسلة هواتفها الذكية Redmi 8 Series لحاجز 19 مليون وحدة مُباعة على الصعيد العالمي. إستطاعت تشكيلة Redmi 8 Series أن تحقق هذا الرقم في أقل من عام بفضل 4 أجهزة تشكل المجموعة. أول عضو ضمن هذه التشكيلة يصل إلى السوق هو Redmi 8A في شهر سبتمبر من العام الماضي. بعد ذلك، جاء الهاتف Redmi 8 العادي، ولحق به Redmi 8A Dual و Redmi 8A Pro في وقت سابق من هذا العام.

تضع هذه الأرقام الجديدة سلسلة هواتف Redmi 8 Series ضمن فئة الهواتف الذكية الأفضل في السوق. أسعارها المغرية ومواصفاتها التقنية اللائقة جعلتها تشكيلة ناجحة جدًا بالنسبة لشركة Xiaomi.

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التشكيلة التالية في القائمة هي Redmi 9، والتي وصلت إلى السوق لأول مرة مع Redmi 9 في أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تصل إلى الصين والمزيد من المناطق في آسيا قريبًا. الوقت فقط هو الذي سيخبرنا ما إذا كان بإمكانها أن تضاهي نجاح أسلافها.