تكنولوجيا: تقرير يؤكد على إطلاق شرائح Kirin بدقة تصنيع 5 نانومتر لدعم هواتف Mate 40 في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من الصين على أن شرائح Kirin بدقة تصنيع 5 نانومتر تصل في موعدها المحدد في منتصف سبتمبر لدعم سلسلة Mate 40 القادمة.

تقدم شركة هواوي الإصدار الجديد من شرائح Kirin سنوياً خلال الخريف، إلا أن الحظر والقيود الأمريكية التي فرضت على هواوي أدى إلى تباطؤ إنتاج هواوي في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى إنتشار الكثير من التوقعات التي تشير إلى إمكانية تأجيل إطلاق Mate 40.

ولقد جاءت بعض التقارير من الصين مؤخراً لتؤكد على أن هواوي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Mate 40 في موعدها هذا العام، كما تصل شرائح Kirin الجديدة بدقة تصنيع 5 نانومتر في منتصف شهر سبتمبر.

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كما أشارت صفحة @Mobile Wafer Darren إلى أن هواوي تحتاج إلى الكثير من الشرائح قبل نهاية هذا العام لإصدارات الشركة القادمة، حيث تحتاج الشركة إلى شرائح بدقة تصنيع 5 نانومتر، و 7 نانومتر، و 16 نانومتر، وأيضاً 28 نانومتر، هذا إلى جانب شرائح Bluetooth لدعم السماعات اللاسلكية، حيث تؤكد التقارير على أن كل هذه الشرائح ستكون متاحة قبل منتصف شهر سبتمبر.

أيضاً من المتوقع أن يدعم توفير هذه الشرائح إنتاج هواوي من الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من 2020، وبشكل خاص سلسلة هواتف Mate 40، حيث تأتي سلسلة Mate بجيل جديد من رقاقات المعالج سنوياً، ومن المتوقع أن تطلق هواوي سلسلة Mate 40 للبيع في أكتوبر كما هو محدد، حيث تنتج الشركة 8 ملايين وحدة من هذه السلسلة في البداية.

يذكر أن شرائح Kirin الجديدة بدقة تصنيع 5 نانومتر تأتي بأنوية Cortex A77 أو A78، مع كرت شاشة Mali G77 أو G78، لدعم الإصدارات الجديدة بآداء أفضل مع معدل تحديث 120Hz.

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