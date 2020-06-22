تكنولوجيا: سامسونج تعتمد ساعة GALAXY WATCH 3 الذكية وهاتف GALAXY M01S في الهند

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت العملاق الكوري ساعتها الذكية القادمة GALAXY WATCH 3 مع هاتف GALAXY M01S في الهند مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات قريباً.
تستعد شركة سامسونج لعقد حدث خلال شهر أغسطس لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة من سلسلة Galaxy Note 20، والإصدار الجديد من Galaxy Fold، وGalaxy Z Flip 5G، مع جهاز الشركة اللوحي Tab S7، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج خلال الحدث ساعتها الذكية GALAXY WATCH 3.
وقد رصدت ساعة GALAXY WATCH 3 الذكية في وثائق نشرت في الهند بعد أن أعتمدت الساعة الذكية في BIS، حيث تظهر الساعة الذكية في التسريبات بثلاثة من النماذج برقم SM-R845F، و SM-R755F، وأيضاً SMR850F، حيث ظهرت النماذج الأولى في تسريبات أخرى، بينما يظهر النموذج الثالث للمرة الأولى في التسريبات التي جاءت من الهند.
ومن المقرر أن تنطلق ساعة GALAXY WATCH 3 الذكية باثنان من الأحجام 41مم، و45مم، حيث يضم كلا النموذجين ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت، كما يدعم كلا النموذجين معايير MIL-STD-810G وأيضاً معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.
أيضاً من المتوقع أن تنطلق الساعة الذكية بنظام تشغيل Tizen 5.5 OS، كما أكدت تسريبات GALAXY WATCH 3 المصورة على أن الساعة ستتميز بتصميم دائري لقرص الساعة مع إطار قابل للتدوير، كما تأتي بحجم أكبر في الشاشة.
من جانب أخر رصد هاتف GALAXY M01S أيضاً في قوائم BIS في الهند بعد أن أعتمد رسمياً، وهو من إصدارات سامسونج منخفضة التكلفة، حيث يأتي بنموذج رقم SM-M017F/DS، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P22، ونظام تشغيل Android 9 Pie مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.
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