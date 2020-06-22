باحثون يستخدمون الذكاء الإصطناعي للكشف عن تقنيات الرسم للفنانين المشهورين

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك سبب يجعل بعض الفنانين مشهورين للغاية، وعلى الرغم من وجود الكثير من الفنانين العظماء، والذين يمكن لبعضهم حتى تكرار أنماط الرسامين المشهورين، إلا أنه لا يمكن أن يكون نمط الرسم مماثلاً بنسبة 100 في المئة. ومع ذلك، يبدو أنه بإستخدام الذكاء الإصطناعي، إكتشف بعض الباحثون كيف رسم بعض الرسامين المشهورين أعمالهم الفنية الشهيرة.

تم تطوير هذا الذكاء الإصطناعي من قبل الباحثين في MIT CSAIL، ويُطلق عليه إسم ” Timecraft “. يمكن لهذا الذكاء الإصطناعي إستنتاج كيفية إنشاء اللوحة وما نوع ضربات الفرشاة التي ربما إستخدمها الفنان لإنشائها. يتم ذلك عن طريق تغذية وتدريب الذكاء الإصطناعي بـ 200 فيديو سريع ( Timelapse ) من اللوحات الرقمية والألوان المائية، حيث بناءً على مقاطع الفيديو هذه، تعلم الذكاء الإصطناعي التقنيات المختلفة المستخدمة في الرسم للتوصل إلى إستنتاجاته.

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في حين أننا لسنا متأكدين مما إذا كان بإمكانه تكرار أعمال هؤلاء الرسامين البارزين، فإن الفكرة هي أنه من خلال دراسة التقنيات، يمكن أن يتيح ذلك للباحثين بعض المعلومات عن المهارات الإبداعية لهؤلاء الفنانين. على سبيل المثال، إستنادًا إلى ما إكتشفه الذكاء الإصطناعي، فقد وجد الباحثون أن هؤلاء الرسامين يميلون إلى العمل بأسلوب خشن إلى دقيق، بحيث يرسمون صورة كبيرة قبل ملء التفاصيل.

ووجدوا أيضًا أن هؤلاء الفنانين عادة ما يرسمون في مقطع واحد من المشهد بإستخدام لون واحد أو لونين في كل مرة.