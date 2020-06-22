حواسيب Chromebook المستقبلية قد تحصل على Google Assistant الكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - المشكلة مع الكثير من المساعدين الرقميين هي أن المعالجة تتم عادة في السحابة. لهذا السبب أحيانًا عندما تسأل المساعدين الرقميين مثل Siri سؤالا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يرد عليك، ولكن هذا شيء ستقوم جوجل بتغييره بإستخدام Google Assistant حيث أعلنت في العام الماضي أنها ستقوم بتضمين Google Assistant في الأجهزة مثل Google Pixel.

هذا يعني أن المعالجة، أو على الأقل جزءًا منها، ستتم على الهاتف نفسه. الخبر السار هو أنه يبدو أن جوجل قد تتطلع إلى جلب هذه الميزة إلى حواسيب Chromebook المستقبلية أيضًا. هذا وفقًا لتقرير من موقع Chrome Unboxed الذي وجد أدلة تشير إلى أن حواسيب Chromebook المستقبلية قد تأتي مع النسخة الكاملة من المساعد الرقمي Google Assistant.

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في الوقت الحالي، من غير الواضح ما هي طرازات Chromebook التي يمكن أن تدعم هذه الميزة، ولكن إستنادًا إلى الأشياء التي إكتشفها موقع Chrome Unboxed، فقد كان هناك ذكر لـ ” Kukui “، وهو الإسم الرمزي الذي تُطلقه شركة جوجل على المعالج MediaTek MT8183 والذي يتم إستخدامه بالفعل في أجهزة مثل Lenovo Chromebook Duet، وهذا ما يلمح إلى أن هذا الأخير سيحصل على هذه الميزة في المستقبل.

على أي حال، سيتعين علينا الإنتظار ومعرفة متى سيتم إطلاق هذه الميزة على حواسيب Chromebook، وبما أن شركة جوجل قامت بالتخلي عن خططها الخاصة لـ Google I/O 2020 هذا العام، فليست لدينا أي فكرة متى ستُعلن الشركة عنها.