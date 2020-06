لعبة Injustice: Gods Among Us متاحة الآن مجانًا على PS4 و Xbox One و PC

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تبحث عن لعبة للإستمتاع بها هذا الأسبوع، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة WB Games قد أعلنت أن لعبة Injustice: Gods Among Us ستكون متاحة للعب مجانًا على Xbox One و Playstation 4 و PC. سيكون هذا العرض متوفرًا إلى غاية 25 يونيو، لذا ستحتاج إلى التحرك بسرعة وتحميل اللعبة بينما لا يزال العرض ساري المفعول. تم إطلاق لعبة Injustice: Gods Among Us في العام 2013، لذا فهي ليست لعبة جديدة بأي حال من الأحوال. قد يعتبرها البعض بأنها قديمة، ولكن هذا لا يعني بأنها ليست ممتعة. في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد تم تطوير هذه اللعبة من قبل Netherrealm، وهو نفس الأستوديو الذي يقف وراء ألعاب Mortal Kombat. هذه اللعبة هي في الأساس تضع أبطال DC الخارقين ضد بعضهم البعض في مواجهات مباشرة ضمن قصة حيث تحول سوبرمان في مجرة أخرى إلى شخصية شريرة بعد خسارة Lois Lane للجوكر. تأتي مع نفس المستوى من الندية التي قد تتوقعها من لعبة Mortal Kombat، والتي نفترض أنها جزء من جاذبيتها. لاحظ أنه إذا كنت تخطط لتشغيلها على جهاز Xbox One، فسوف يتعين عليك الحصول عليها من متجر Xbox 360 لتأمين نسخة لنفسك. أيضًا، اللعبة مجانية فقط لـ Playstation 4، وهذا ما يعني بأن هذا العرض لا يشمل Playstation 3 و Playstation Vita.

