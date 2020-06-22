شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات "أبل" الجديدة بالذكاء الإصطناعي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة جديدة نحو عالم تقني متكامل، قررت شركة أبل البدء في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي، من المتوقع أن تصدر عام 2022، وتأتي هذه المعلومات وفقا لتقرير أصدره موقع "بلومبيرج"، الذي حلل منتجات شركة أبل القادمة بالواقع المعزز، ومن ضمنها نظارات جديدة.

وتوقع التقرير أن يأتي إصدار النظارات المتطورة في 2022 أو في 2023، ولن يتم إصدارها في أي وقت مبكر الآن، وكان برنامج "فرونت بيج تيك" قد كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة الجديدة، منها سعرها الذي سيبدأ بـ500 دولار، بحسب سكاي نيوز.

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ومن المتوقع أن ترتبط النظارات بهواتف آيفون، ويتم التحكم بإعداداتها بالحركة أمام عدسة النظارة، ووفقا للبرنامج، كلا العدستين سيكون بهما نظام مشاهدة، كما أن الإطارات ستكون مزودة بحساسات للاستشعار.

وسيكون بإمكان مستخدمي النظارات الطبية طلب عدسات خاصة بدرجة وصفتهم الطبية المعينة، كما سيتمكن الأشخاص الذي لا يرتدون النظارات عادة من استخدام نظارات أبل من دون وصفة طبية، وكان الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن تكنولوجيا الواقع المعزز هي بنفس أهمية هواتف آيفون بالنسبة للشركة.