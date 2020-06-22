شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب المساعدة فى قيادة مركبتها على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن الأداة هي شكل من أشكال التعلم الآلي الذي يسمح لمخططي المركبة المتجولة بالمساعدة في تحركات كوريوسيتي لتدريب ذكاء المركب على التخطيط الآمن للطريق من خلال التفاصيل المضافة لخارطة الطريق.

يمثل اختيار مسار مناسب مشكلة ملحة بالنسبة للمركبات المريخية، حيث تراجعت عجلات المركبة في السنوات الأولى من مهمتها من القيادة فوق الصخور الحادة، في حين علق متجول آخر في المريخ يسمى سبيريت بشكل دائم في فخ الرمال في عام 2010.

وستسمح المرحلة الأولى من تدريب الخوارزمية، التي تسمى SPOC اختصار لـ "خصائص التربة وتصنيف الكائنات"، بالتمييز بين أنواع التضاريس المختلفة.

يستخدم SPOC بالفعل من جانب المتجولين المريخيين، ولكن جلب الجمهور سيوفر المزيد من المعلومات التدريبية بوتيرة أسرع.

تختلف تحديات المركبة عن خوارزميات السيارات ذاتية القيادة المتاحة، حيث لا تعمل المركبة مع الطرق أو المشاة أو إشارات المرور، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة لتدريب الخوارزمية بسرعة.

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وقال هيرو أونو، باحث الذكاء الاصطناعي في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا بولاية كاليفورنيا في بيان: "في المستقبل، نأمل أن تصبح هذه الخوارزمية دقيقة بما يكفي للقيام بمهام مفيدة أخرى، مثل التنبؤ بمدى احتمال انزلاق عجلات المركبة على أسطح مختلفة".

وقال مختبر الدفع النفاث في البيان إن قيادة السيارة النموذجية تستغرق حوالي أربع إلى خمس ساعات للتخطيط، بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين يكتبون ويراجعون مئات الأسطر من التعليمات البرمجية.

كما ينظر الجيولوجيون إلى التضاريس بحثًا عن مشكلات تتعلق بالسلامة، ويتأكد المخططون من أن الهوائي العالي للمركب لديه خط رؤية واضح للأرض حتى يمكن للمركبة التواصل مع التحكم في المهمة، كما تنظر الفرق في كيفية تداخل الظلال مع قياسات مسافة المسبار.

وقالت ستيفاني أويج، إحدى مخططي مركبات الدفع الرباعي في مختبر الدفع النفاث المشترك في AI4Mars ، في نفس البيان: "إن مهمتنا هي إنشاء علامات التضاريس تلقائيًا، الذى سيوفر لنا الوقت ويساعدنا على أن نكون أكثر إنتاجية."

سيعطي تدريب كوريوسيتى أيضا دفعة إلى مركبة Perseverance، التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في موعد أقصاه 20 يوليو للهبوط على كوكب المريخ في عام 2021.

تتوفر بالفعل أكثر من 8000 صورة Curiosity على موقع AI4Mars بالفعل ، مما يسمح للجمهور ببدء تصنيف الصور لمساعدة المركبات في نهاية المطاف.