تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 2 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Honor X10 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Honor إعلان تشويقي جديد اليوم تؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Honor X10 Max في حدث يعقد في 2 من يوليو.

تستعد علامة Honor التجارية التابعة لهواوي لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة في بداية الشهر المقبل، وهو من بين إصدارات 5G هذا العام.

كشف الإعلان التشويقي لهاتف Honor X10 Max اليوم عن تصميم الهاتف بشكل واضح، حيث يتميز بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف مستشعر البصمة الذي يأتي إلى أسفل زر التحكم في مستوى الصوتيات.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف Honor X10 Max ينطلق بمواصفات تحاكي Honor X10 مع حجم أكبر في الشاشة، حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يضم شاشة بحجم 7.9 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 800، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

أيضاً يأتي هاتف Honor X10 Max بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما يأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Magic UI 3.1.1، ويتميز الهاتف بقياسات 174.46 في 84.91 في 8.9مم، مع وزن 227 جرام، على أن يتوفر لاحقاً بألوان الأسود، الأزرق إلى جانب اللون الفضي.

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