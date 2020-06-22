الجمارك الأمريكية تضبط 4000 دولار من سماعات AirPods المزيفة

فاطمة أيت طالب - دبي - منتجات آبل المزيفة ليست جديدة تمامًا. نظرًا لأسعارها المرتفعة، فليس من المستغرب أن يأمل العديد من المزيفين الإستفادة من ذلك والإستفادة من غفلة بعض العملاء. لحسن الحظ، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستملك عدد أقل من منتجات آبل المزيفة في السوق.

هذا بفضل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التي أعلنت مؤخرًا أنها صادرت ما يقرب من 4000 دولار أمريكي من سماعات AirPods المزيفة. ووفقا للوكالة، فقد إكتشفت سماعات AirPods المزيفة عندما تم إدراج هذه السماعات في عبوة تشير إلى أنها تحوي بطاريات الليثيوم أيون. تم بعد ذلك فتح العبوات للتأكد من أنها تضم بالفعل بطاريات الليثيوم أيون، ولكن إتضح في الأخير أن العبوات والعلامات الموجودة على الصناديق لا تتوافق مع ” جودة المنتوج الحقيقي “.

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بعد التأكد من شكوكهم، سلمو البضائع المزيفة إلى فريق التدمير. ووفقا لـ Shane Campbell، مدير ميناء شيكاجو، فقد صرح بالقول : ” السلع المقلدة، مثل هذه، تضر بإقتصادنا. عندما يبيع المجرمون هذه المنتجات، فإنه يحرم الشركات المشروعة من النمو. لسوء الحظ، لا يدرك العديد من المواطنين الآثار الضارة التي تخلفها المنتجات المقلدة على الشركات والوظائف الأمريكية “.

في حين أن عدد سماعات AirPods المزيفة التي ضبطها ليس سوى قطرة في المحيط حيث عدد المنتجات المزيفة كبير جدًا، فنحن نفترض أن كل مساعدة هي إيجابية.