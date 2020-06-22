الأرصاد تكشف عن تغيرات جديدة في درجات الحرارة بطقس اليوم الاثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، و يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .
درجات الحرارة، اليوم الإثنين
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات
مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات
سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات
قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجات
أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
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