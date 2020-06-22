شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تؤجل حدث "يوم البطارية" واجتماع المساهمين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، قال إيلون ماسك ردا على سؤال على تويتر حول ما إذا كانت تسلا ستحضر اجتماع المساهمين: "سيتعين علينا تأجيل اجتماع المساهمين السنوي، حيث لا يسمح حتى الآن بتجمعات كبيرة بحلول 7 يوليو، ولست متأكدا من تاريخ جديد، ولكن أعتقد أنه ربما بعد شهر أو ما شابه."
وأضاف لاحقًا أن تسلا من المحتمل أن تجمع بين اجتماع المساهمين وحدث يوم البطارية، وأنه من المحتمل أن يعقد في فريمونت بكاليفورنيا، حيث يوجد مصنع تسلا.وأخبر ماسك المستثمرين والمحللين في وقت سابق من هذا العام أن المعلومات حول تقنية البطاريات، "ستفجر عقلك.. إنها تثير ذهني ".
كما عقدت تسلا من قبل حدثًا مشابهًا ركز على تقنية القيادة الذاتية في أبريل 2019.
وجدير بالذكر أنه كشف تقرير حديث أن شركة Tesla بدأت في إضافة شاحن هاتف لاسلكي ومنافذ USB-C إلى سيارات " طراز 3 " التي تم بناؤها في مصنع فريمونت بكاليفورنيا، وقد كانت هذه المميزات متوفرة بالفعل في Model Y ، وبدأت شركة صناعة السيارات في إضافتها الشهر الماضي إلى سيارات Model 3 الصينية الصنع.
كما زادت عمليات التسجيل لحجز سيارات تسلا فى الصين، بما في ذلك السيارات المستوردة، إلى 11565 في مايو، وذلك مقارنة بـ 4633 وحدة في أبريل وهو ما يمثل نمو بنسبة 150% على أساس شهري لعمليات تسجيل سيارات تسلا الكهربائية.
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