شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع معدل استهداف الهواتف الذكية ببرمجيات إباحية وهمية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن عدد المستخدمين الذين تعرضوا للهجمات الالكترومنية الخبيثة بتهديدات متعلقة بالإباحية، جنبا إلى جنب التطبيقات الأخرى غير المرغوب بها تضاعف فى عام 2019، ليصل إلى 42973 هجومًا، مقارنة بـ19699 فى عام 2018.

ومع ذلك، فقد شهدت التهديدات التى تواجه أجهزة الكمبيوتر الشخصية انخفاضا بنسبة 40 فى المئة تقريبًا خلال نفس الفترة، وفقًا لشركة الأمن السيبرانى كاسبيرسكى، كما أكد التقرير أن المحتوى الإباحى يظل أحد أبرز الطرق لإصابة أجهزة المستخدمين.

ووفقا لموقع "اتميز ناو نيوز"، نظرًا لأن البقاء فى المنزل أصبح شائعا لعام 2020، فإن منصات المحتوى الخاص بالبالغين شهدت أيضًا تدفقًا للزوار، إذ فحص باحثو الأمن فى Kaspersky جميع الملفات المضللة التى تزعم أنها مقاطع فيديو إباحية أو حزم تثبيت ذات صلة بمحتوى للبالغين لنظام التشغيل Android، وأظهر التحليل نتائج لوجود 105 فى 2018 و 99 فى 2019 ، وبالتالى يوضح ذلك أن مجرمى الإنترنت لا يستخدمون فقط المواد الإباحية لاستهداف الضحايا.

أظهر التحليل الإضافى أن المحتوى الذى يمكن تصنيفه على أنه عنيف لم يكن يُستخدم فى نشر البرامج الضارة.

وقال ديمترى جالوف، الباحث الأمنى ​​فى كاسبيرسكى ، فى بيان: "نظرًا لأن المستخدمين أصبحوا أكثر تنقلاً، فإن المجرمين الإلكترونيين يصبحون كذلك، لقد رأينا أنه على الرغم من انخفاض توزيع البرامج الضارة للكمبيوتر الشخصى، إلا أن البرامج الضارة للهواتف الذكية آخذة فى الارتفاع، وعلى الرغم من أننا لم نشهد العديد من التغييرات فى التقنيات التى يستخدمها مجرمو الإنترنت، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أن هذا الموضوع لا يزال مصدرًا ثابتًا للتهديدات ويحتاج المستخدمون إلى إدراك ذلك، واتخاذ خطوات لحماية الوصول إلى البيانات القيمة التى يحتفظون بها على أجهزتهم ،"

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لا تزال برمجيات الإعلانات، التى تُستخدم لخداع المستخدمين وإعادة توجيههم إلى صفحات إعلانية غير مرغوب فيها، هى التهديد الأكثر بروزًا للهواتف الذكية، من حيث التنوع وفى عدد المستخدمين الذين تمت مهاجمتهم.

ومن بين أكبر 10 تهديدات متعلقة بالإباحية لمستخدمى الهواتف المحمولة فى عام 2019 ، تنتمى سبعة منها إلى هذه الفئة من التهديدات.

وأضاف جالوف: "لا يمكن للمستخدم أن يتجاهل كيفية إساءة استخدام هذه الهجمات لخصوصية المستخدم أيضًا - حيث يتم بيع تسريبات البيانات والمعلومات الشخصية أو الخاصة فى السوق المظلمة مقابل رسوم بسيطة جدًا، ويحتاج المستخدمون إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية أنفسهم أكثر من أى وقت مضى من خلال تطبيق إجراءات أمنية متقدمة وتثقيف أنفسهم بشأن التعامل مع بياناتهم الخاصة على الويب وتقييم المخاطر التى ينطوى عليها تعرضهم".

تم استهداف معظم المستخدمين من خلال تطبيق الإعلان الذى تم اكتشافه باسم AdWare.AndroidOS.Agent.f ، حيث تم استهداف 35.18 فى المئة من مستخدمى الهواتف الذكية بواسطته فى عام 2019، ويتم توزيع هذا النوع من التهديد عادة من خلال برامج تابعة مختلفة تهدف إلى كسب المال لكل التثبيت أو للضحية لتنزيل التطبيقات الضارة.