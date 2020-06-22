شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعشاق الفضاء .. إيه الفرق بين المسبار والمركبة الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المصطلحات التى نسمعها فى عالم الفضاء، مثل المسبار الفضائى والمركبة الفضائية، إلا أن الكثيرين لا يعرفون الفرق بين الاثنين، بل يظن البعض أنهما شيء واحد، وفيما يلى نعرض الفارق بين المسبار وأهميته مقارنة بمركبات الفضاء المختلفة.

- المسبار الفضائي:

هو مركبة فضائية آلية بدون طاقم ولا تدور حول الأرض بل تستعمل لاستكشاف الفضاء الخارجى، حيث يتم إطلاقها فى الفضاء الخارجى بهدف استكشاف واحد أو أكثر من الأجرام السماوية أو استكشاف الوسط بين الكواكب أو الوسط بين النجمين.

Advertisements

وتتكون حمولته من أدوات علمية من أنواع مختلفة "على غرار كاميرات متطورة، أجهزة المطياف، مقياس الطاقة الإشعاعية، ومقياس المغناطيسية..." تمكن العلماء من جمع البيانات فى الموقع أو على مسافة باستعمال كاميرات ومجسات، ليتم إرسالها فيما بعد إلى الأرض.

المركبة الفضائية:

هى مركبة تكون عادة مأهولة برائد فضاء أو أكثر قادرة على الوصول إلى الفضاء الخارجى، محمولة على صاروخ قوى يقلع بها، منها ما حمل رواد فضاء إلى القمر مثل مركبة القيادة ووحدة الخدمة أو مركبة الهبوط على القمر وينتمى إليها أيضا مكوك الفضاء المأهول ويحمل معه الأقمار الاصطناعية والمعدات وأحيانا يقوم طاقمه إطلاق تلسكوب أو القيام بعمليات الصيانة فى الفضاء كما تم ذلك عند إصلاح تلسكوب هابل الفضائى، ويستطيع المكوك أن ينقل إلى الفضاء ما حمولته 32 طن.