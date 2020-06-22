تكنولوجيا: اختصار جديد لـ Google Meet لبدء مؤتمرات الفيديو بسرعة من متصفحك

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وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لجأت الشركة لاختصار جديد من أجل خدمتها مثل اختصارات docs.new للشركة، أو Sheets.new، أو slide.new، فإن كتابة "meet.new" في متصفحك ستفتح تلقائيًا جلسة Google Meet جديدة.
ولعل هذا الأمر بمثابة إضافة بسيطة، ولكنها مفيدة لأي شخص يستخدم الأداة كثيرًا، وبالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع اختصارات محرر مستندات جوجل، يمكن للمستخدمين إلحاق أرقام للتحديد بين حسابات متعددة.
كما أنه على سبيل المثال حتى تتمكن من إنشاء إشارة مرجعية لقائمة الطعام من "meet.new/1" لحسابك الشخصي و "meet.new/2" للعمل، وكذلك مع مختلف التصنيفات التي تحددها.
وقد أطلقت جوجل لأول مرة اختصاراتها الجديدة في 2018 لأدوات G Suite في العام الماضي، وأعلنت الشركة أنها ستوسع النظام ليشمل شركات خارجية، بما في ذلك Spotify (playlist.new).
وكانت قد كشفت جوجل مؤخرا عن منافسًا لـ Pinterest يسمى Keen يستخدم خوارزمية تعلم الآلة لتنظيم المحتوى، حيث إن الخدمة، التي تم تقديمها هذا الأسبوع، متاحة على الويب وأندرويد، ومن المفترض أن تكون بديلاً للتمرير المرتبط بأنواع أخرى من تصفح الويب والوسائط الاجتماعية.
وقال CJ Adams المؤسس المشارك لـ Keen: "يتيح لك Keen تنظيم المحتوى الذي تحبه ومشاركة مجموعتك مع الآخرين والعثور على محتوى جديد بناءً على ما قمت بحفظه".
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