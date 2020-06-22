شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختصار جديد لـ Google Meet لبدء مؤتمرات الفيديو بسرعة من متصفحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي Google Meet الآن على اختصار "meet.new" لبدء مؤتمرات الفيديو الجديدة بسرعة، حيث تعمل جوجل على توسيع اختصارات المتصفح الجديدة إلى Google Meet، وهي خدمة مؤتمرات الفيديو التي قامت الشركة بدعمها بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بسبب التدفق الهائل للمستخدمين، الذين يتطلعون إلى البقاء على اتصال في وقت العزلة الاجتماعية التي فرضها COVID-19.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لجأت الشركة لاختصار جديد من أجل خدمتها مثل اختصارات docs.new للشركة، أو Sheets.new، أو slide.new، فإن كتابة "meet.new" في متصفحك ستفتح تلقائيًا جلسة Google Meet جديدة.

ولعل هذا الأمر بمثابة إضافة بسيطة، ولكنها مفيدة لأي شخص يستخدم الأداة كثيرًا، وبالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع اختصارات محرر مستندات جوجل، يمكن للمستخدمين إلحاق أرقام للتحديد بين حسابات متعددة.

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كما أنه على سبيل المثال حتى تتمكن من إنشاء إشارة مرجعية لقائمة الطعام من "meet.new/1" لحسابك الشخصي و "meet.new/2" للعمل، وكذلك مع مختلف التصنيفات التي تحددها.

وقد أطلقت جوجل لأول مرة اختصاراتها الجديدة في 2018 لأدوات G Suite في العام الماضي، وأعلنت الشركة أنها ستوسع النظام ليشمل شركات خارجية، بما في ذلك Spotify (playlist.new).