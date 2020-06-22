شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. كيف يمكنك نشر تغريدة صوتية على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شبكة تويتر مؤخرا ميزة جديدة وهى التغريدات الصوتية، لإرسال رسائل صوتية مخصصة إلى متابعيك، حيث قال تويتر فى تدوينة: "تويتر هو المكان الذى تقصده للحديث عما يحدث الآن، وعلى مر السنين، سمحت لك الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والحروف الإضافية بإضافة ذوقك وشخصيتك إلى محادثاتك، ولكن فى بعض الأحيان لا يكفى 280 حرفًا، لذا بدءًا من اليوم، نختبر ميزة جديدة تضيف لمسة أكثر إنسانية إلى طريقة استخدامنا للتغريد بصوتك الخاص".

لكن يجب ملاحظة أن مدة التغريدة الصوتية 140 ثانية، كما أنها متاحة فقط لمستخدمى iOS فى الوقت الحالي.

طريقة تسجيل تغريدة صوتية على تويتر:

- افتح تطبيق تويتر فى هاتف أيفون.

- اضغط على رمز (كتابة التغريدات) الموجود فى أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

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- اضغط على زر التسجيل الأحمر لبدء تسجيل رسالتك، ثم اضغط على Done عند الانتهاء.

-سيكون لديك خيار إضافة نص أو بدء سلسلة تغريدات متضمنة التغريدة الصوتية نفسها، ويمكنك تسجيل ما يصل إلى 140 ثانية لكل تغريدة صوتية فردية.

- إذا كانت تغريدتك أطول من ذلك، فسيتم ربطها تلقائيًا بسلسلة تغريدات (Thread) بما يصل إلى 25 تغريدة.

-عندما تكون مستعدًا، اضغط على خيار Tweet للإرسال.

- للاستماع للتسجيل الصوتى، فقط اضغط على زر Play فى التغريدة، حيث يعمل التسجيل الصوتى فى مشغل صغير أسفل الشاشة.