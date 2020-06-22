أبل تبدأ تصميم نظارات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

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وتأتي هذه المعلومات وفقا لتقرير أصدره موقع “بلومبيرغ”، الذي حلل منتجات شركة أبل القادمة بالواقع المعزز، ومن ضمنها نظارات جديدة.
وتوقع التقرير أن يأتي إصدار النظارات المتطورة في 2022 أو في 2023، ولن يتم إصدارها في أي وقت مبكر الآن.
وكان برنامج “فرونت بيج تيك” قد كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة الجديدة، منها سعرها الذي سيبدأ بـ500 دولار.
ومن المتوقع أن ترتبط النظارات بهواتف آيفون، ويتم التحكم بإعداداتها بالحركة أمام عدسة النظارة.
في خطوة جديدة نحو عالم تقني متكامل، قررت شركة أبل البدء في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي، من المتوقع أن تصدر عام 2022.
وتأتي هذه المعلومات وفقا لتقرير أصدره موقع “بلومبيرغ”، الذي حلل منتجات شركة أبل القادمة بالواقع المعزز، ومن ضمنها نظارات جديدة.
وتوقع التقرير أن يأتي إصدار النظارات المتطورة في 2022 أو في 2023، ولن يتم إصدارها في أي وقت مبكر الآن.
وكان برنامج “فرونت بيج تيك” قد كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة الجديدة، منها سعرها الذي سيبدأ بـ500 دولار.
ومن المتوقع أن ترتبط النظارات بهواتف آيفون، ويتم التحكم بإعداداتها بالحركة أمام عدسة النظارة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.