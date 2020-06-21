هل تعود آبل لتطوير قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower

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ونشر حساب (جون بروسر) Jon Prosser عبر موقع تويتر تغريدة تضمنت بعض الصورة لنموذج أولي لقاعدة الشحن التي يُطلق عليها حاليًا الاسم الرمزي C68.
وتبدو القاعدة الظاهرة في الصور شبيهة بقاعدة (أير باور) التي أعلنت عنها آبل في عام 2017 وكان من المقرر إطلاقها في عام 2018، ثم أُلغي العمل عليها في عام 2019.
وكان بروسر قد قال سابقًا: إن آبل تواجه مشكلات في شحن ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch باستخدام قاعدة الشحن، ولكن يبدو أنها تغلبت على هذه المشكلة، حيث أظهرت الصور كلًا من (آبل ووتش) وسماعة الأذن (أير بودز برو) AirPods Pro على قاعدة الشحن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.