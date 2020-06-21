تكنولوجيا: ابل تسيطر على أكبر حصة في سوق المعدات الصوتية الذكية بنسبة 41.4%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير Canalys اليوم عن شحنات المعدات الصوتية الذكية للربع الأول من 2020، حيث إستطاعت ابل أن تستحوذ على أكبر حصة من شحنات السماعات والأجهزة الصوتية بنسبة 41.4%، مع شحنات تصل إلى 18.1 مليون وحدة.

إستطاعت شركة ابل أن تتفوق على كلاً من سامسونج وRedmi وهواوي في سوق المعدات الصوتية الذكية مع أكبر نسبة شحنات للربع الأول من 2020.

ولقد وصلت شحنات المعدات الصوتية الذكية في الربع الأول من 2020 إلى 96.2 مليون وحدة، لذا كان لشركة ابل النصيب الأكبر من هذه الشحنات، بينما جاءت شركة سامسونج في المركز الثاني مع شحنات تصل إلى 4.5 مليون وحدة، وحصة سوقية 10.3%.

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أيضاً أكد تقرير Canalys على أن شحنات المعدات الصوتية الذكية قد حققت نمو خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 19.4%، حيث ساهمت الشركات المصنعة للهواتف الذكية من ابل، سامسونج، وأيضاً شاومي، بشكل خاص مع تحول هذه الشركات لتطوير الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية الذكية، حيث ساهمت السماعات اللاسلكية بنسبة 38% من شحنات الأجهزة الصوتية الذكية في الربع الأول من 2020.

كما أشار Jason Low من شركة Canalys إلى أن زيادة شعبية السماعات اللاسلكية الذكية نتيجة لتحسين جودة الصوتيات في هذه الفئة من السماعات، وأيضاً التصميم المميز الذي يدعم التحكم بشكل سلس، وتنشيط المساعد الرقمي بشكل سريع.

يذكر أن سماعات AirPods اللاسلكية من ابل كانت الأكثر شعبية في الإصدارات التي قدمت حتى الآن من السماعات اللاسلكية، حيث سجلت نمو سنوي بنسبة 60%.

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