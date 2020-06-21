تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف HONOR X10 MAX المرتقب التي تكشف عن بعض ملامح تصميم الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HONOR للإعلان قريباً عن ثلاثة من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، واليوم تكشف أحدث التسريبات المصورة عن هاتف HONOR X10 MAX.

رصد هاتف HONOR X10 MAX في صور حية اليوم، والتي أوضحت بعض من ملامح تصميم هذا الإصدار، حيث ينطلق بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما تأتي فتحة SIM والبطاقة في الجزء العلوي من الجانب الأيسر من إطار هاتف HONOR X10 MAX، ويتميز الهاتف بحجم كبير في الشاشة يصل إلى 7 إنش، وهو من بين إصدارات 5G هذا العام، أيضاً يتميز HONOR X10 MAX بتصميم نحيف جداً.

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ولقد أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن هاتف Honor X10 Max يأتي بحجم 7.2 إنش في الشاشة، كما يتميز الهاتف بتغطية لونية بمعايير DCI-P3 من ألوان gamut، أيضاً مع الحجم الأكبر في شاشة الهاتف تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

أيضاً أكدت بعض التسريبات على أن هاتف HONOR X10 MAX يأتي برقاقة معالج Dimensity 800 التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، والتي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، على أن تدعم الهاتف في الإتصال بشبكات Sub-6GHz وبأنماط SA / NSA.

كما تتميز رقاقة معالج بدعم اثنان من شرائح 5G، ومن المتوقع الإعلان عن هاتف HONOR X10 MAX ما بين شهري يوليو وأغسطس، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

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