شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" توقف أحد أبرز خدمات "فيس بوك" على هواتف "أيفون".. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة أبل الأمريكية اتخذت قرارا صادما، وأوقفت أحد أبرز خدمات "فيس بوك" على هواتف "أيفون"، وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل أوقفت إمكانية الوصول إلى خدمة "فيس بوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تعتبر تطبيق "فيس بوك للألعاب" تهديدا مباشرا لخدمة الألعاب الخاصة بخدمة "أبل آركاد" للألعاب.وتعتبر تلك هى المرة الخامسة التى ترفض فيها "أبل" تشغيل تطبيق "فيس بوك للألعاب" عبر متجر "آب ستور"، حيث تحاول "فيس بوك" فى تشغيله منذ فبراير الماضى دون جدوى.

وقال التقرير: "تعد الألعاب إلى حد بعيد الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول فى جميع أنحاء العالم. متجر تطبيقات أبل، وهو المكان الوحيد المعتمد رسميًا لمستخدمى آيفون وآيباد للعثور على ألعاب جديدة وبرامج أخرى، حقق إيرادات بلغت حوالى 15 مليار دولار العام الماضي".

Advertisements

تدعى أبل أن قواعد "آب ستور" لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتوزيع الألعاب كنظام أساسى منفصل.

ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لا يريد أن يتأثر متجر التطبيقات الخاص به وخدمة "أبل آركاد" من خلال السماح لخدمة "فيس بوك للألعاب" بأن تشغل متجر الألعاب الخاص بها على هواتف "آيفون".

جدير بالذكر قامت أبل أمس بإغلاق بعض المتاجر الأمريكية مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات Covid-19، حيث قالت أبل أنها تغلق بعض المتاجر مؤقتًا مرة أخرى في فلوريدا وأريزونا وساوث كارولينا وشمال كارولينا في الولايات المتحدة، حيث تستمر حالات فيروس كورونا جديدة في الارتفاع في البلاد.