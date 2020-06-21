شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد يعلق على الأشجار لحماية الأنواع الأكثر عرضة لخطر الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، طور الروبوت عدد من مهندسي الروبوتات في معهد جورجيا للتكنولوجيا، ويستخدم الألواح الشمسية لتشغيل نفسه.ويعلق Slothbot البالغ طوله 100 قدم بين شجرتين، تمامًا مثل الحيوانات الحقيقية، وفي البيئات الأكبر، سيتمكن Salothbot من التبديل بين الكابلات لتغطية المزيد من الأرض.

وذكرت جورجيا تك أن SlothBot سيكون بطىء فى البداية، مضيفة: "هذه ليست الطريقة التي يتم بها تصميم الروبوتات اليوم، فكونها بطيئة وموفرة للطاقة بشكل كبير، ستسمح لـ SlothBot بالاستمرار في البيئة لمراقبة الأشياء التي لا يمكننا رؤيتها إلا من خلال التواجد المستمر لشهور أو حتى سنوات ".

كما أن تصميم جسم Slothbot المطبوع ثلاثي الأبعاد يهدف لحماية للمحركات والتروس والبطاريات وأجهزة الاستشعار الموجودة في الروبوت.

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يمكن استخدام Slothbot لأغراض متعددة بخلاف الحفظ، مثل الزراعة الدقيقة، ويمكن للكاميرات في الروبوت اكتشاف أمراض المحاصيل وتغيرات الرطوبة وإصابة الحشرات.

وقالت إميلي كوفي، نائبة الرئيس لشؤون الحفظ والأبحاث في الحديقة: "إن الهدف الأكثر إثارة الذي سنظهره مع SlothBot هو اتحاد الروبوتات والتكنولوجيا للحفاظ على البيئة".

وأضافت كوفى: "نحن نقوم بأبحاث الحفاظ على النباتات والأنظمة البيئية المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم، وسوف يساعدنا SlothBot في إيجاد طرق جديدة ومثيرة للنهوض بأهداف البحث والحفظ لدينا."

إذا كان Slothbot مفيدًا في حديقة أتلانتا النباتية، يأمل الباحثون في استخدام واحد في أمريكا الجنوبية لمراقبة تلقيح الضفادع المهددة بالانقراض.