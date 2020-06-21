شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق Flash Player.. ولماذا طلبت أدوبي من مستخدميها إزالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق "فلاش بلاير" واحد من أشهر البرامج التى عرفها مستخدمو الإنترنت، فهو في الأساس مشغل وسائط واسع الانتشار يستخدم في تشغيل الملفات من امتداد SWF كالتي تستخدم في عرض الفيديو على الإنترنت كموقع يوتيوب، وبتثبيته يندمج مع المتصفح ويعمل داخل واجهة المواقع.

فلاش بلاير"

يتوفر على شكل إضافة في أغلب متصفحات الويب كما يتوفر على شكل برنامج مستقل على أنظمة التشغيل ويندوز، لينكس وماك، كما يتوفر على شكل نسخة خفيفة وهي أدوبي فلاش لايت للأجهزة المحمولة، حيث أن هذه الميزة تجعل من السهل عمل برامج ذات توافقية عالية بدون أي جهد يذكر.

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لماذا تطالب أدوبي بإزالته

لم يعد خفياً استغناء غالبية متصفحات الويب والمواقع عنه حيث جاء هذا الاستغناء لصالح تقنية HTML5 التي أثنت نجاحها من حيث سلاسة العمل والحماية، وقد طالبت شركة أدوبي المستخدمين إلغاء تنصيب مشغل الفلاش عن أجهزتهم في فترة حتى أخر العام الجاري 2020 حيث ستصل البرمجية في ذلك الموعد إلى نهاية عمرها الافتراضي في 31 ديسمبر ولن يتم تدعيمها بأي تحديثات أمان.

كما ستقوم الشركة بإزالة روابط تحميل Flash Player من مواقعها بشكل كامل مما سيمنع المستخدمين من تنصيب البرمجية وبالتالي ضمان عدم الاستمرار في استخدامها، فيما تعد خطوة أدوبي هذه للتخلص من استخدام Flash Player من أكثر خطط الشركات تزمتاً عندما يتعلق الأمر بإيقاف دعم برمجية معينة.