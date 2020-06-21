شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يكشف عن أدوات جديدة لتسهيل التسوق عبر إعلانات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع يوتيوب عن توفير عددا من الأدوات الجديدة التى تعرف بأدوات "الاستجابة المباشرة" والتى تستهدف المعلنين، والتى تجعل الفيديوهات أكثر قابلية للتسويق، من خلال إضافة صور منتجات قابلة للتصفح أسفل الإعلان لتوجيه زوار الموقع مباشرةً إلى صفحات منتجات العلامات التجارية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتأتى هذه المميزات في وقت يحاول فيه المعلنون إيجاد طرق جديدة لجذب اهتمام المستهلكين المتزايد بالتسوق في التجارة الإلكترونية، وسط جائحة منع الناس من التسوق في المتاجر الفعلية خوفًا من الإصابة.

ويعتقد يوتيوب، على وجه الخصوص، أن منصته يمكن أن تخدم هذا التحول، نظرًا لأن 70٪ من الأشخاص يدعون اليوم أنهم اشتروا منتجًا لعلامة تجارية لأنهم رأوه في مقطع فيديو على يوتيوب، وذلك بحسب نيكي ريتك، مدير إدارة المنتجات في YouTube Ads .

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ولاستخدام التنسيق الجديد القابل للتسوّق، ستحتاج العلامات التجارية أولاً إلى مزامنة خلاصة Google Merchant Center مع إعلانات الفيديو الخاصة بها، كما يمكنهم بعد ذلك توسيع زر "الحث على اتخاذ إجراء" للإعلان مرئيًا باستخدام المنتجات الأكثر مبيعًا التي يرغب في تمييزها في الإعلان من أجل توليد "ترافيك، لتوجيه المستخدمين مباشرةً إلى قائمة المنتجات على موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية.

وفي ما يتعلق بهذه الأخبار، أعلن YouTube أيضًا عن "حملات حركة الفيديو" - وهي طريقة لجلب إعلانات فيديو يوتيوب، كما يمكن للعلامات التجارية أيضًا استخدام نماذج إنشاء العملاء المحتملين جنبًا إلى جنب مع حملات إعلانات الفيديو الخاصة بهم لجذب المزيد من العملاء المحتملين أثناء عرض إعلاناتهم.