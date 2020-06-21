الارشيف / علوم وتكنولوجيا

علماء بريطانيون يبتكرون جهاز استنشاق لعلاج كورونا

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 05:18 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ابتكر علماء بريطانيون من جامعة ساوثامبتون منشقة (جهاز استنشاق) للمعالجة الذاتية من فيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″.

ووفقا للعلماء، فإن الابتكار الجديد مخصص للعلاج في المراحل المبكرة من المرض، مشيرين إلى أنه في حال بدء العلاج في الوقت المناسب، يمكن تلافي المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك الموت.

يستخدم جهاز الاستنشاق دواء تجريبيا، الذي عند استنشاقه، يدخل رئتي المريض ويسمح لجهاز المناعة بمكافحة العدوى. وأوضح العلماء أن العقار يستخدم دواء يسمى ” SNG-001″، وهو عبارة عن رذاذ دقيق يمكن أن يتعمق في الرئتين.

وكجزء من الدراسة، يتم إعطاء جهاز الاستنشاق للمرضى في غضون 72 ساعة بعد ظهور الأعراض الأولى للفيروس التاجي، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

Advertisements

وأشار العلماء إلى أن هذا الابتكار سيقدم للمرضى فرصة لعلاج أنفسهم من المنزل، وتفادي المراحل الخطيرة من المرض.

وأودى ّ بما لا يقلّ عن 461.665 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 توقيت غرينيتش السبت.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8.742.490 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، وقد أعلِن تعافي 4.064.300 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع الذين يحتكّون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علماء بريطانيون يبتكرون جهاز استنشاق لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا