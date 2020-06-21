علماء بريطانيون يبتكرون جهاز استنشاق لعلاج كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 05:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 05:18 مساءً - مشاركة

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ابتكر علماء بريطانيون من جامعة ساوثامبتون منشقة (جهاز استنشاق) للمعالجة الذاتية من فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19″.

ووفقا للعلماء، فإن الابتكار الجديد مخصص للعلاج في المراحل المبكرة من المرض، مشيرين إلى أنه في حال بدء العلاج في الوقت المناسب، يمكن تلافي المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك الموت.

يستخدم جهاز الاستنشاق دواء تجريبيا، الذي عند استنشاقه، يدخل رئتي المريض ويسمح لجهاز المناعة بمكافحة العدوى. وأوضح العلماء أن العقار يستخدم دواء يسمى ” SNG-001″، وهو عبارة عن رذاذ دقيق يمكن أن يتعمق في الرئتين.

وكجزء من الدراسة، يتم إعطاء جهاز الاستنشاق للمرضى في غضون 72 ساعة بعد ظهور الأعراض الأولى للفيروس التاجي، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وأشار العلماء إلى أن هذا الابتكار سيقدم للمرضى فرصة لعلاج أنفسهم من المنزل، وتفادي المراحل الخطيرة من المرض.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 461.665 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 توقيت غرينيتش السبت.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8.742.490 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، وقد أعلِن تعافي 4.064.300 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع الذين يحتكّون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.