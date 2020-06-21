تكنولوجيا: Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس يعود للعمل في شركة Oppo قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Ice Universe على أن Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس يستعد للعودة للعمل في شركة Oppo مع الإستمرار في العمل كرئيس تنفيذي لشركة وان بلس.

عمل Pete Lau الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة وان بلس في وقت سابق كنائب رئيس شركة Oppo، ومن ثم انطلقت شركة وان بلس خلال عام 2013، وفي تسريبات جديدة جاءت في تغريدة عبر Ice Universe في تويتر، أشار إلى أن Pete Lau قد يبدأ العمل في Oppo من جديد قريباً.

ولقد أطلقت شركة وان بلس منذ إنطلاقها الأول حتى الآن عدد 15 إصدار من الهواتف الذكية مع مبيعات وصلت إلى 1.9 مليار دولار في 2019.

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وتستعد شركة وان بلس خلال الفترة القادمة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة خلال الفترة القادمة، لتتوسع الشركة بإصداراتها في مستويات تسعير مختلفة.

ولقد قدمت وان بلس سلسلة هواتف OnePlus 8 مؤخراً والتي جاءت بمجموعة مميزة من المواصفات مع مستوى تسعير مرتفع، بينما تقدم خلال الفترة القادمة هاتف OnePlus Nord الذي يقدم لشركة وان بلس الفرصة للمنافسة في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة.

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