تكنولوجيا: سامسونج تعتمد بطارية بقدرة 10000 mAh في جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف العملاق الكوري قريباً عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية بعنوان Galaxy Tab S7، حيث رصدت الأجهزة بالفعل في عدة تسريبات،كما حصلت سامسونج مؤخراً على شهادة تؤكد على معايير الآمان في بطارية Galaxy Tab S7 Plus المميزة بقدرة 10000 mAh.

تستعد شركة سامسونج للإعلان عن إصدارات الشركة الجديدة من الأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية، حيث تشير التوقعات إلى أن حدث الشركة القادم في 5 من أغسطس، تقدم فيه العملاق الكوري سلسلة هواتف Note20، كما تطلق Galaxy Z Flip 5G، والجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2، كما تستعد العملاق الكوري لإطلاق سلسلة أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية.

ولقد رصدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر TUV Rheinland وSafety Korea حول جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي بشكل خاص، حيث أعتمدت معايير السلامة لبطارية الجهاز اللوحي بقدرة 9800 mAh أو بسعة 10090 mAh.

من جانب أخر ظهرت بعض التسريبات المصورة والتفاصيل حول سلسلة Galaxy Tab S7 خلال الفترة الماضية، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة قريباً بتصميم يحاكي جهاز Tab S6 الحالي، كما تضم الأجهزة الجديدة كاميرة خلفية مزدوجة مع تجويف في الجهة الخلفية لتثبيت قلم S.

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كما تختلف إصدارات الشركة القادمة من الأجهزة اللوحية في حجم الشاشة، حيث من المتوقع أن ينطلق جهاز Galaxy Tab S7 بشاشة OLED بحجم 11 إنش بينما يأتي جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي بشاشة OLED بحجم 12.3 أو 12.4 إنش.

أيضاً من المتوقع يدعم كلاً من جهازي Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 Plus معدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يدعم الجهازين الإتصال بشبكات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 865، أيضاً يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة أصغر في البطارية تصل إلى 7760 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول تقنية سامسونج الجديدة.

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