تكنولوجيا: تقرير يؤكد تقدم هواوي وشاومي لطلبات توريد زجاج مرن رقيق جداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على طلبات التوريد التي قدمت من عمالقة الصين شاومي وهواوي لشراء الزجاج المرن والرقيق جداً لدعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

بدأ عمالقة تصنيع الهاتف في تطوير الهواتف الذكية القابلة للطي منذ نهاية عام 2018، والآن تستعد بعض الشركات لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي ومنها هواوي وسامسونج، بينما يستعد البعض الأخر لإطلاق إصدرات مميزة بشاشة كاملة أو بإنحناء أكثر مثل إصدارات شاومي من هواتف Mate X أو MIX Alpha.

ولقد أكد تقرير نشر اليوم على شراء كلاً من هواوي وشاومي الزجاج المرن المميز بتصميم رقيق جداً UTG، وهو الزجاج الذي صمم بشكل رئيسي لدعم الهواتف القابلة للطي بتصميم أفضل، كما يدعم الهواتف المميزة بالشاشة الكاملة.

أيضاً جاء الزجاج المرن الرقيق جداً ليستبدل مادة البوليميد التي أستخدمت في الجيل الأول من الهواتف الذكية القابلة للطي مثل GALAXY Fold وMate X من هواوي.

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ويتميز زجاج UTG بتصميم أقوى ويدعم المقاومة بكفاءة أكبر، كما أنه يتميز بالمرونة والقدرة على الإنحناء بزاوية أكبر، ولقد إستخدم هذا الزجاج من هواوي في الجيل الثاتي من هواتفها القابلة للطي Mate Xs، حيث دعم هذا الزجاج الإصدار الجديد بتصميم أقوى كما عالج المشكلات الي ظهرت في تصميم الإصدار الأول من الشركة Mate X.

كما تستعد شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتف Mate X أو MIX Alpha، ولقد قدمت شاومي نموذج هاتف MIX Alpha 5G بشاشة AMOLED مرنة تحيط بالهاتف طورت من شركة Visionox، حيث صممت الشاشة بتقنية جديدة لتحاكي مادة البلاستيك في التصميم الخفيف.

بينما تشير بعض التوقعات إلى أن شاومي تستعد لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي أيضاً، إلا أن شركة شاومي لم تؤكد هذه التفاصيل حتى الآن.

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