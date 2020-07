الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 سيصل مع بطارية ضخمة بسعة 10000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - الجهاز اللوحي الرائد المقبل لشركة سامسونج يلوح في الآفق، وهناك إحتمال كبير أن يتم الإعلان عنه في الحدث الكبير الذي من المرجح أن تعقده شركة سامسونج في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G. وحتى ذلك الحين، فقد تم تسريب مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو تصميم +Galaxy Tab S7 في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع معلومات جديدة حول سعر بطارية هذا الجهاز اللوحي.

في الواقع، لقد تم اليوم رصد الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 يحصل على مجموعة من الشهادات التنظيمية التي تؤكد لنا أن هذا الجهاز اللوحي سيضم بطارية بسعة 9800mAh، وهو ما يعني من الناحية النظرية أن هذا الجهاز اللوحي سيضم بطارية بسعة 10000mAh.

بغض النظر عن +Galaxy Tab S7، ستقوم شركة سامسونج كذلك بالكشف عن Galaxy Tab S7. الإختلاف الرئيسي بين كلا الجهازين يكمن في الحجم. يُقال أن هذا الأخير سيضم شاشة OLED بحجم 11 إنش، في حين سيضم الجهاز +Galaxy Tab S7 شاشة OLED بحجم 12.3 أو 12.4 إنش. ومن المتوقع أن تمتاز شاشات كلا الجهازين بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وبغض النظر عن الشاشات، فهذا الجهاز اللوحي سيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

