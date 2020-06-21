Realme Watch تحصل على تحديث جديد يُحسن عمر البطارية ونظام الإشعارات

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الساعة الذكية Realme Watch في الشهر الماضي، وهي الآن بدأت بتلقي تحديثها الثاني، وهو التحديث الذي يحمل الإصدار 81.0.

هذا التحديث الجديد يجلب معه تحسينات لنظام إدارة الإشعارات، والتي تعرض الآن ما يصل إلى 10 إشعارات على شكل قائمة مسندلة على الساعة الذكية. في السابق، كانت الساعة الذكية تعرض إشعارًا واحدًا فقط، مثل Realme Band، مما يعني أن الإشعارات الجديدة تحل محل الإشعارات القديمة. كانت هذه واحدة من الشكاوى الرئيسية من مستخدمي Realme Watch ويسعدنا أن الشركة قامت بمعالجتها أخيرًا.

Advertisements

هذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الدعم لسبع لغات جديدة على مستوى واجهة الساعة، ويتيح كذلك تفعيل وتعطيل وضع Do Not Distrub بشكل تلقائي في الأوقات التي تفضلها. وبغض النظر عن ذلك، فهذا التحديث الجديد يقوم كذلك بتحسين عمر البطارية وإصلاح مجموعة من الأخطاء.

هذا التحديث متوفر حاليًا للتحميل عبر الهواء ويمكن تثبيته على ساعة Realme Watch الخاصة بك من خلال تطبيق Realme Link.