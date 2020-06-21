تكنولوجيا: TSMC تبدأ الإنتاج الضخم لرقاقات A14 Bionic 5G في نهاية الشهر الجاري

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط TSMC لبدء الإنتاج الضخم لرقاقات A14 Bionic 5G التي تدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون في نهاية الشهر الجاري.
تستعد شركة ابل لإطلاق الجيل الأول من هواتف 5G هذا العام، حيث تضم إصدارات هذا العام من سلسلة iPhone 12 رقاقة A14 Bionic 5G.
في تقرير جديد نشر عبر Digitimes اليوم، كُشِف عن خطط شركة TSMC لبدء الإنتاج الضخم لرقاقات A14 Bionic التي تدعم سلسلة iPhone 12 هذا العام في نهاية شهر يونيو أو في الأول من يوليو المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن ابل تقدم رقاقات A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تؤكد التسريبات على أن ابل قد تقدمت بالفعل بالكثير من أوامر التوريد لشركة TSMC.
وتتميز رقاقات A14 Bionic بعدد 15 مليار ترانزستور وهو عدد أكبر من رقاقة A13 التي جاءت 8.5 مليار فقط، ومن المتوقع أن تضم الرقاقات شريحة مودم Snapdragon X60 5G الجديدة من كوالكوم، لدعم الجيل القادم من هواتف iPhone 12 بميزة الإتصال بشبكات 5G.
أيضاً من المتوقع أن تدعم رقاقة مودم Snapdragon X60 5G هواتف iPhone 12 في الإتصال بشبكات sub-6GHz وmmWave 5G، لذا نترقب إنطلاق الجيل القادم من رقاقات ابل A14 Bionic لتأكيد مواصفات ومميزات رقاقة المعالج.
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